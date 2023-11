„Keine Feiertagsarbeit am 8. Dezember“

Bozen – Die Fachgewerkschaften Filcams-Lhfd, Fisascat, Uiltucs und ASGB fordern die Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer des Tertiärsektors (Handel und Dienstleistungen, Handelsketten, Konsumgenossenschaften) auf, sich für die Feiertagsarbeit am 8. Dezember nicht zur Verfügung zu stellen.

“Wir rufen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf, an der gewerkschaftlichen Mobilisierung offiziell teilzunehmen und als erstes starkes Zeichen keine Bereitschaft zur Feiertagsarbeit zu geben“, so die Gewerkschaften.

Keine Überstunden, Keine Mehrstunden, keine Sonntagsarbeit, keine Form von Arbeitszeitflexibilität – so lautet die Maxime der Gewerkschaften.

„Wir sind überzeugt, dass die Ablehnung der Feiertagsarbeit am 8. Dezember ein wichtiges Zeichen ist. Die formelle Erklärung, sich an der von den Gewerkschaften ausgerufenen Mobilisierung zu beteiligen, schützt die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor Disziplinarmaßnahmen. Es ist ein Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, für die eigenen Anliegen einzustehen. Das Ziel ist es, dass die Betriebe wegen fehlender Arbeitskräfte geschlossen halten müssen“, so die Gewerkschafter.

„Macht bei dieser Mobilisierung mit! Kontaktiert uns, bei uns erhaltet ihr das erforderliche Formular“, so der Appell in Richtung der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.