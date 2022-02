Klimaplan-Update: Externer Expertentisch wird eingerichtet

Bozen – Die Landesregierung hat sich heute für die Ernennung neun externer Experten ausgesprochen. Sie sollen Maßnahmen und Vorschläge für die Überarbeitung der Klimastrategie “Energie-Südtirol-2050” bewerten.

­Der bestehende Klimaplan des Landes (“Energie-Südtirol-2050”) stammt aus dem Jahr 2011. Darin ist alle fünf Jahre eine Zwischenbilanz mit Überarbeitung und Anpassung der Klima-Ziele und Maßnahmen vorgesehen. Das Update 2021 war im vergangenen Jahr von der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz in Zusammenarbeit mit der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus ausgearbeitet worden. Im September 2021 hatte die Landesregierung grünes Licht für den ersten Aktualisierungsentwurf gegeben.

Heute hat die Landesregierung nun auf Vorschlag von Energie- und Umweltlandesrat Giuliano Vettorato beschlossen, einen Arbeitstisch aus externen Experten einzusetzen. Aufgabe der Experten wird es sein, die Maßnahmen und Vorschläge im Zuge der Überarbeitung der Landesklimaplans unabhängig zu bewerten. “Dabei handelt es sich um eine wichtige Etappe in dem Prozess zum Klimaplan-Update”, unterstreicht Landesrat Vettorato. “Die Experten bewerten die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit, Tauglichkeit und Umsetzbarkeit hin, und zwar sowohl die im Update-Entwurf enthaltenen Maßnahmen, als auch jene, die über den öffentlichen Beteiligungsprozess eingelangt sind.”

Beteiligung der Bevölkerung: Über 7000 Zugriffe auf www.klimaland.bz

Von Anfang Oktober bis Ende Dezember 2021 hatten Bürgerinnen und Bürger, Organisationen sowie Vertretende von Wirtschaft und Forschung online über das Portal www.klimaland.bz die Möglichkeit, Ergänzungen, Kommentare und Vorschläge zu den neuen Maßnahmen des Klimaplans einzubringen. In diesem Zeitraum haben 2865 Usern die Plattform aufgesucht; insgesamt sind über 7000 Zugriffe verzeichnet worden. Parallel dazu fanden – zum Teil online – zehn Treffen mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, verschiedenen Interessensgruppen, Gewerkschaften und Jugendorganisationen statt, wo das Update vorgestellt und Meinungen und Beiträge dazu eingeholt wurden. Darüber hinaus sind 15 längere schriftliche Stellungnahmen von Verbänden, Unternehmen und Einzelpersonen eingelangt.

Arbeitstisch mit neun externen Experten

Die neun hochrangigen Experten, die heute ernannt wurden, sind: Roberta Bottarin, stellvertretende Leiterin des Instituts für Alpine Umwelt am Forschungszentrum EURAC Research in Bozen, Stefano Ciurnelli, Gründungsmitglied der TPS – Transport Planning Service in Perugia, Andrea Gasparella, Dozent an der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Freien Universität Bozen, Georg Kaser, außerordentlicher Professor am Institut für Geografie der Universität Innsbruck, Wolfram Sparber, Leiter des Instituts für Erneuerbare Energie, EURAC Research in Bozen, Gottfried Tappeiner, Professor am Institut für Wirtschaftstheorie, -politik und -geschichte an der Universität Innsbruck, Erich Tasser, Senior Researcher am Institut für Alpine Umwelt, Eurac Research in Bozen, Federico Testa, Professor für Wirtschaft und Management an der Universität Verona, und Federica Viganò, Dozentin für Sozialwirtschaft und Wirtschaftssoziologie an der Freien Universität Bozen.

Die Expertenrunde wird eine Vorsitzende bzw. einen Vorsitzenden aus ihren Reihen ernennen. Nach Abschluss der Bewertungsarbeiten wird die definitive Version des Updates 2021 des Landesklimaplans erstellt.