Kongress Klimahouse 4.0 als Startschuss für Klimahouse 2021

Bozen – Welche konkrete Möglichkeiten zur Optimierung von Kosten und Prozessen im Bausektor neue digitale und technologische Werkzeuge wie BIM (Building Information Modeling), 3D-Druck, Internet of Things, Künstliche Intelligenz, Augmented und Virtual Reality bieten, war das Thema der Konferenz “Klimahouse 4.0: Digital Construction meets Sustainability”, die am 8. Oktober im MEC Meeting & Event Center Südtirol in Bozen stattfand. Sie diente als Ausblick und Vorgeschmack auf das Eventprogramm der kommenden Auflage von Klimahouse vom 27. bis 30. Januar 2021.

Als erster „physischer“ Kongress seit dem Lockdown unter dem Dach von Klimahouse, der internationalen Fachmesse für energieeffizientes Bauen und Renovieren, konnte die Veranstaltung ca. 150 Teilnehmer verzeichnen und einige der bekanntesten Namen der internationalen BIM-Szene in Bozen versammeln, u.a. Ilka May und Stefano Ruzzon.

“Mit diesem ersten Event, das die Klimahouse Community sowohl persönlich als auch virtuell wieder zusammengeführt hat, hat der Countdown für die nächste Auflage im Januar 2021 offiziell begonnen. Wir sind sowohl mit den Teilnehmerzahlen als auch der positiven Atmosphäre und dem reibungslosen und sicheren Ablauf der Konferenz sehr zufrieden. Dies bestärkt uns in unserer Mission, Unternehmen beim spannenden Übergang zu einer zunehmend digitalen Wirtschaft zu unterstützen, indem im Rahmen von Klimahouse einerseits Visionen und andererseits konkrete Beispiele präsentiert werden”, erklärt Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen.