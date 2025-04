KTM legt Produktion neuerlich still

Von: apa

Der Motorradhersteller KTM fährt ab Montag das Werk in Mattighofen (Bezirk Braunau) erneut für drei Monate herunter. Ab 1. Mai gilt für die Arbeiter und Angestellten eine 30-Stunden-Woche. Grund für die Stilllegung der Produktion seien fehlende Bauteile, bestätigte eine Sprecherin von KTM einen ORF-Bericht am Donnerstag.

“Von 1. Mai bis 31. Juli 2025 wird eine neue Betriebsvereinbarung in Kraft treten. Darauf hat sich der Vorstand in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter und dem Betriebsrat nach guten und konstruktiven Gesprächen geeinigt. Die Betriebsvereinbarung sieht einerseits vor, dass die bei KTM übliche Sommerpause von August auf Juli vorverlegt wird. Zum anderen enthält sie eine Regelung zur Reduktion der Vollzeitarbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche mit aliquoter Anpassung der Lohn- und Gehaltsbezüge für den Gültigkeitszeitraum der Betriebsvereinbarung. Alle Maßnahmen zielen darauf ab, die Arbeitsplätze trotz Sanierungsverfahren zu erhalten”, heißt es wörtlich in der Betriebsvereinbarung.

Lieferengpässe durch “abrupte Insolvenz”

In einer Videobotschaft hat der CEO und Vorstandsvorsitzende der KTM AG, Gottfried Neumeister, Mittwochabend die Belegschaft informiert. Als Grund für den neuerlichen Produktionsstopp werden Verzögerungen bei Materiallieferungen, die durch Liquiditätsengpässe im Zuge des Sanierungsverfahrens entstanden sind, genannt. Durch die “abrupte Insolvenz” Ende 2024 habe man nur auf Lagerbestände im Haus und bei Zulieferbetrieben für 4.200 Motorräder zurückgreifen können. Im Sanierungsverfahren sei es dann für 90 Tage nicht möglich gewesen, neue Verpflichtungen einzugehen. Nun herrschen Lieferengpässe, was zu dem neuerlichen Produktionsstopp führe. Neumeister zeigte sich zuversichtlich, dass das Werk im August wieder im Vollbetrieb auf vier Bändern produzieren könne.

Wenige Wochen nachdem KTM AG, KTM Components GmbH und KTM Forschungs- und Entwicklungs GmbH am 29. November Insolvenz angemeldet hatten, war die Fertigung der Motorräder schon einmal eingestellt worden. Es erfolgte eine knapp dreimonatige Betriebsunterbrechung. Rund 130.000 Motorräder standen auf Lager, die zumindest teilweise nicht der seit heuer geltenden Euro5+ Abgasnorm entsprechen sollen. Am 17. März wurde dann begonnen, die Produktion schrittweise wieder hochzufahren.

Gewerkschaft optimistisch

“Ich denke, es wird eine Zukunft der KTM in Mattighofen geben”, ist Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der GPA Oberösterreich optimistisch. Auch er betonte, dass die Lieferketten aufgrund der Insolvenz “mehr oder weniger zum Stehen gekommen sind”, man könne nicht produzieren. Dafür habe es eine betriebliche Lösung gebraucht und die sei nun gefunden worden. “Wir hoffen natürlich, dass mit 23. Mai ein Investor da ist, der dann die Fortführung der KTM absichert und auch den Standort in Mattighofen.”

Dennoch sei die Verunsicherung in der Belegschaft groß. “Die Beschäftigten bleiben jetzt das zweite Mal zu Hause, nachdem gesagt worden ist, die Produktion wird hochgefahren”, so der Gewerkschafter. “Und gerade in Zeiten, wo das Leben so teuer ist wie noch nie, wieder auf 20 Prozent des Gehalts zu verzichten, ist ein massiver Einschnitt.” Dem Management streute er nach dem Abgang von Stefan Pierer allerdings Rosen: “Es sind jetzt neue Vorstände da, die gut arbeiten. Sie haben uns mit an Bord genommen, was in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen ist.” Die Sozialpartnerschaft, die Pierer “nie wirklich aufkommen hat lassen”, sei “aufgelebt” und es habe konstruktive Gespräche gegeben. “Ich habe auch den Eindruck, dass die handelnden Personen im Vorstand wirklich interessiert sind, dass das Unternehmen fortgeführt wird”, so Gerstmayer.

Wirtschaftslandesrat zuversichtlich

Auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) zeigte sich trotz neuerlichen Produktionsstopps zuversichtlich, dass “der Sanierungskurs erfolgreich fortgesetzt werden kann”. Vom Unternehmen sei dem Land Oberösterreich mitgeteilt worden, dass es jetzt “die vordringlichste Aufgabe ist”, die Lieferketten in den Griff zu bekommen, damit im August der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden könne. Der Landesrat begrüßte die Betriebsvereinbarung, mit der die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotz der aktuellen Herausforderungen gehalten werden.

Der Generalsekretär der Industriellen Vereinigung (IV) Christoph Neumayer zeigte sich überrascht über die Ankündigung. “Letztlich wird es darum gehen, wie die Finanzierung gelingt”, spielte er auf das laufende Sanierungsverfahren an. KTM sei ein “österreichischer Leitbetrieb” mit starker “regionaler Wirkung”.