„La Strada-Der Weg” erneuert seinen Bestand an Fahrzeugen

Von: mk

Bozen – Dank der wertvollen Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse konnte der Verein „La Strada-Der Weg” kürzlich fünf neue Fahrzeuge erwerben, die der Verein einigen seiner Außenstellen in den verschiedenen Gebieten der Provinz zur Verfügung stellen kann.

„Ein wichtiger Schritt, um die Konstanz der Arbeit vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit den zahlreichen betreuten Personen zu gewährleisten”, erklärte der Präsident des Vereins, Rechtsanwalt Alessio Cuccurullo, als er symbolisch die Schlüssel für die Fahrzeuge vom Vizepräsidenten der Stiftung, Walter Zambaldi, entgegennahm.

„Unser herzlicher Dank gilt der Stiftung für ihre langjährige Unterstützung, die es uns immer wieder ermöglicht hat, unzählige Projekte zugunsten bedürftiger Menschen zu realisieren.”