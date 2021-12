Land sucht vier DV-Techniker und DV-Technikerinnen

Bozen – Wer eine informationstechnisch ausgerichtete Oberschule abgeschlossen oder nach der Oberschule eine Informatik-Ausbildung durchlaufen hat, dem bieten sich Arbeitsmöglichkeiten im Landesdienst, und zwar in der Abteilung Informatik, in der Vergabeagentur sowie an der Fachhochschule Claudiana. Zu besetzen sind vier Vollzeitstellen als DV-Techniker oder DV-Technikerin, von denen jene an der Claudiana der italienischen Sprachgruppe vorbehalten ist. Für drei der vier Stellen ist Bozen der Dienstsitz, während eine der beiden Stellen in der Landesabteilung Informatik in Brixen angesiedelt ist. Die vier Stellen sollen über einen Landesstellewettbewerb unbefristet besetzt werden.

Um die Stelle können sich Oberschulabgänger der Fachrichtungen Rechnungswesen, Handel und Datenverarbeitung (WFO) oder Informatik (TFO) sowie Abgänger anderer Oberschulen bewerben, die eine zweijährige fachspezifische Berufserfahrung nachweisen können oder eine fachspezifische Ausbildung von mindestens 400 Unterrichtsstunden durchlaufen haben. Zugangsvoraussetzung ist zudem der Zweisprachigkeitsnachweis B2 (ehemals B) und für Ladiner die Ladinischprüfung B2.

Die Wettbewerbsankündigung wurde auf den Landeswebseiten zu Personal unter Wettbewerbe sowie im jüngsten Amtsblatt der Region veröffentlicht. Um Wettbewerbsteilnahme kann bis 11. Jänner 2022 (12.00 Uhr) im Landesamt für Personalaufnahme angesucht werden, und zwar entweder über die zertifizierte Mail-Adresse oder mittels normaler E-Mail an das Amt für Personalaufnahme.

Informationen

Amt für Personalaufnahme, Bozen, Rittner Straße 13

Tel. 0471 412153 – Martina.Coviello@provinz.bz.it