„Drei Prioritäten zur Verbesserung der Mobilität im Vinschgau und im Überetsch"

Landesregierung genehmigt aktualisiertes Tiefbauprogramm 2025-27

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 17:12 Uhr
Bozen – Die Landesregierung hat in der Sitzung vom  7. Oktober das aktualisierte, mehrjährige Tiefbauprogramm 2025-2027 genehmigt. Die Geldmittel dafür wurden über den Nachtragshaushalt bereitgestellt.  Das Programm, das Anfang 2025 als Dreijahresprogramm 2025-2026-2027 erstellt wurde, wurde unter Verwendung der neuen Mittel aktualisiert, wobei einige Bauvorhaben neu aufgenommen und vorrangige Bauvorhaben vorgezogen wurden. Das Programm zielt darauf ab, die Verkehrssituation in den Ortschaften zu verbessern und die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Der Landesrat für Mobilität und Infrastruktur, Daniel Alfreider, betont: „Wir konzentrieren die Investitionen auf das Vinschgau und das Überetsch, um die Ortschaften vom Verkehr zu entlasten, mehr Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und den öffentlichen Nahverkehr effizienter zu gestalten. Mit diesen drei Schwerpunkten möchten wir dazu beitragen, das tägliche Leben der Menschen konkret zu verbessern.“

Zu den bedeutendsten Bauvorhaben des Programms, die auch dank der in den vergangenen Monaten geleisteten technischen Arbeit definiert wurden, gehören insbesondere die Umfahrungsstraße von Rabland, wo Wohngebiet vom Verkehr entlastet werden soll, die Steinschlagschutzgalerie an der Vinschgerstraße in der Nähe der Latschander und die Vorfahrtsspur für den Metrobus im Überetsch.

