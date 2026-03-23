Landwirtschaftliche Genossenschaften: Raiffeisenverband und unibz stärken Führungskompetenz

Von: mk

Bozen – Mit dem Zertifikatslehrgang „AgriLead – Zukunftssichere Führung in landwirtschaftlichen Genossenschaften“ stärken der Raiffeisenverband Südtirol und die Freie Universität Bozen gezielt die Kompetenzen von Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräten. Nach dem erfolgreichen ersten Lehrgang für die Milch- und Viehwirtschaft wurde nun auch der erste Kurs für Mandatare aus dem Obst- und Weinbau erfolgreich abgeschlossen.

Landwirtschaftliche Genossenschaften sind tragende Säulen der Südtiroler Wirtschaft. Wer in ihren Verwaltungsräten Verantwortung übernimmt, trifft Entscheidungen mit großer Bedeutung für Mitglieder, Mitarbeitende und die Region. Genau hier setzt der Zertifikatslehrgang „AgriLead“ an, den der Raiffeisenverband Südtirol gemeinsam mit der Freien Universität Bozen entwickelt hat. Der Zertifikats-Lehrgang umfasst 22 Stunden in fünf Modulen und verbindet Wissensvermittlung mit Praxisbezug und Austausch. Er vermittelt praxisnahes Wissen zu genossenschaftlichen Prinzipien, rechtlichen Rahmenbedingungen, betriebswirtschaftlichen Grundlagen, Personalfragen und Kooperationsmanagement. Ziel ist es, Verwaltungsräte in ihrer Rolle zu stärken und ihnen mehr Sicherheit für ihre verantwortungsvolle Aufgabe zu geben.

Nach dem ersten Lehrgang für die Milch- und Viehwirtschaft im Dezember 2025 wurde Mitte März nun auch die erste Auflage für Verwaltungsräte aus Obst- und Weinbau mit der Übergabe der Zertifikate in der Obstgenossenschaft Pomus abgeschlossen. Damit hat sich das Format in zwei zentralen Bereichen der Südtiroler Landwirtschaft bewährt.

Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte stärken

Der Obmann des Raiffeisenverbandes Südtirol Herbert Von Leon betont: „Starke Genossenschaften brauchen gut vorbereitete Mandatare. Wer Verantwortung übernimmt, muss die wirtschaftlichen, rechtlichen und genossenschaftlichen Zusammenhänge verstehen. AgriLead schafft dafür eine wichtige Grundlage.“ Generaldirektor Christian Tanner erklärt: „Landwirtschaftliche Genossenschaften sind wirtschaftlich bedeutende Unternehmen. Wer dort Verantwortung trägt, muss wissen, welchen Auftrag er hat und wie er ihn erfüllt. Hier ist es auch unser Auftrag als Genossenschaftsverband, unterstützend tätig zu sein.“

Alex Weissensteiner, Rektor der Freien Universität Bozen, unterstreicht: „Programme wie AgriLead zeigen, wie wichtig lebenslanges Lernen auch für Mandatare in der Landwirtschaft ist.“ Richard Lang, Professor an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Direktor des Kompetenzzentrums für das Management von Genossenschaften, betont: „Gerade in Zeiten rascher Veränderungen braucht es Führungskräfte, die offen für Dialog sind und sich laufend weiterentwickeln.“

Auch die teilnehmenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte ziehen eine positive Bilanz. Vera Oberrauch, Verwaltungsrätin in der Kellerei St. Michael, sagt: „Man bekommt einen guten Überblick darüber, worauf man als Verwaltungsrätin achten muss. Dadurch kann man sich von Anfang an besser einbringen.“

Die Zertifikate wurden vom Generaldirektor des Raiffeisenverbandes Christian Tanner und dem Rektor der Freien Universität Bozen Alex Weissensteiner an die teilnehmenden Verwaltungsrätinnen und -räte überreicht.