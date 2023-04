LDV20 und Industrio Ventures unterstützen digitale Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes

Bozen – Die Sparkasse unterstützt mit LDV20, der Innovationsschmiede der Bank, und im Rahmen von Partnerschaftsabkommen schon seit Jahren junge Start-ups, um innovative Projekte im Einzugsgebiet der Bank zu fördern. Die jüngste Partnerschaft wurde kürzlich mit Industrio Ventures abgeschlossen, einem Unternehmen, das eine Vorreiterrolle in Italien als Start-Up- „Accelerator“ im Bereich Hardware einnimmt. Ziel von Industrio Ventures, das seinen Sitz in Rovereto hat, ist es, das Wachstum von Start-ups zu beschleunigen und insbesondere in jene zu investieren, die in der Produktinnovation in den Bereichen Industrie 4.0, Robotik, IoT (Internet of Things) und Computer Vision tätig sind.

Dank der Zusammenarbeit mit Industrio Ventures will die Sparkasse über LDV20 die digitale Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes im Nordosten Italiens fördern. Es ist das Bestreben, Tech-Start-ups zu unterstützen und ihnen die entsprechende Hilfestellung zu geben, um ihre unternehmerische Entwicklung in den vier Tätigkeitsbereichen, in denen Industrio Ventures tätig ist (Beschleunigung, Aufklärung, Betreuung und Förderung) zu begünstigen. Zusammen mit den bisher gesammelten Erfahrungen von LDV20 sowie dem banktechnischen Know-how der Sparkasse sind die optimalen Voraussetzungen gegeben, um junge Start-ups auf ihrem Wachstumspfad zu begleiten.

„Die Zusammenarbeit mit Industrio Ventures stellt eine weitere Bestätigung dar, dass sich die Sparkasse über ihre Innovationsschmiede LDV20 für die Förderung von innovativen Start-ups und KMUs in unserem Territorium einsetzt. Der Trend geht dahin, dass die Unternehmen immer mehr in die digitale Innovation im verarbeitenden Gewerbe investieren. Die Zusammenarbeit zwischen Sparkasse und Industrio Ventures bietet diesen Start-ups wichtige Entwicklungschancen und den etablierten Unternehmen im Nordosten Italiens einen weiteren Zugang zur Innovation“, unterstreicht Sofia Khadiri, Verantwortliche Innovation Lab LDV20 der Sparkasse.

„Industrio Ventures befasst sich mit Start-ups, die ihren Schwerpunkt im Bereich Technologie haben. Start-ups, deren Wachstum durch unsere Unterstützung beschleunigt wird, bringen innovative Produkte auf den Markt, die die Lebensqualität der Kunden und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen steigern“, erklärt Gabriele Paglialonga, Generaldirektor von Industrio Ventures.