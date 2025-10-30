Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Lufthansa-Gewinn im dritten Quartal leicht gesunken
Quartalsgewinn beschnitten - Bei Jahresziel auf Kurs

Lufthansa-Gewinn im dritten Quartal leicht gesunken

Donnerstag, 30. Oktober 2025 | 07:09 Uhr
Quartalsgewinn beschnitten - Bei Jahresziel auf Kurs
APA/APA/dpa/Andreas Arnold
Von: APA/Reuters

Der AUA-Mutterkonzern Lufthansa hat trotz eines Rekordumsatzes im dritten Quartal weniger Gewinn verbucht. Der Umsatz legte um vier Prozent auf 11,2 Milliarden Euro zu, wie die Lufthansa am Donnerstag mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis lag mit rund 1,3 Milliarden Euro aber leicht unter Vorjahr, das Konzernergebnis sank aufgrund von Steuereffekten stärker um zwölf Prozent auf 966 Millionen Euro. Die Zahlen entsprechen damit den Erwartungen von Analysten.

Die Passagierairlines erwirtschafteten einen Gewinn auf Vorjahresniveau. Dabei sorgten niedrigere Treibstoffkosten und ein stabilerer, pünktlicher Betrieb für Entlastung, während eine schwächere Nachfrage auf den wichtigen Nordatlantikrouten den Erlös dämpfte. Im vierten Quartal sei die Premiumnachfrage nach höheren Buchungsklassen stabil bei hohen Vorausbuchungen.

Deutlich weniger verdiente die Wartungstochter Lufthansa Technik. Das Betriebsergebnis sank um 31 auf 130 Millionen Euro, weil Zölle und negative Wechselkurseffekte belasteten. Der MDax-Konzern bestätigte den Jahresausblick eines deutlichen operativen Gewinnanstiegs.

