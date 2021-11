lvh Wipptal: Mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft

Sterzing – Die Handwerker des Wipptals haben im Rahmen ihrer jüngsten Bezirksversammlung auf ein aktives Jahr zurückgeblickt. Nun gehe es darum, mit dieser Energie weiterzumachen und positiv in die Zukunft zu schauen

.

Petra Holzer, Obfrau des lvh-Bezirks Wipptal zeigte sich erfreut über die große Anzahl an Mitgliedern und Ehrengästen, welcher ihrer Einladung zur Bezirksversammlung gefolgt waren. „Trotz Corona ist es uns gelungen, mehrere Initiativen im vergangenen Jahr umzusetzen. Ganz besonders freuen wir uns über die lvh-Sprechstelle, die in Sterzing wieder eingerichtet wurde, um das Beratungsangebot für die Handwerker und Dienstleister in unserem Bezirk weiter auszubauen.“

Lob und Dank für den unermüdlichen Einsatz erhielt Holzer von lvh-Präsident Martin Haller: „Der Bezirk Wipptal ist ein sehr gutes Vorbild, wie starker Zusammenhalt und Engagement gelebt werden. Möglich ist dies nur dank weitsichtiger Funktionäre, die sich für die Belange und die Erfordernisse des lokalen Handwerks stark machen. Insofern möchte ich mich herzlich bei Petra Holzer und dem Bezirksausschuss für ihre Arbeit bedanken.“

Ganz im Sinne einer positiven Grundeinstellung hielt Unternehmensberaterin Martha Erlacher einen Vortrag zum Thema positive Kommunikation. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, lösungsorientiert und konstruktiv zu denken und zu handeln.

Ehrengast der Bezirksversammlung war unter anderen Landtagsabgeordneter Gert Lanz. In einem Bericht über die aktuellen Themen der Landesregierung ging er auf den Landeshaushalt, geplante Steueranhebungen und Corona ein. Der Bürgermeister von Sterzing Peter Volgger hob die starke Leistung des Wipptaler Handwerks hervor und sprach sich für die Fortsetzung der guten Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Handwerk aus. Josef Tschöll, Vorsitzender des SVP-Wirtschaftsausschusses, ging ebenso kurz auf den Südtiroler Landeshaushalt ein.

Bei einem Buffet ließen die Gäste der Bezirksversammlung den Abend ausklingen.