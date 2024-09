Massive IT-Störung im deutschen Bahnverkehr behoben

Von: APA/dpa/Reuters

Eine massive Störung im deutschen Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet ist behoben. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am späten Samstagnachmittag mit. “Die betroffenen Verbindungen im Fern- und Nahverkehr laufen wieder an”, hieß es weiter. Bahnreisende müssten allerdings noch bis Betriebsschluss mit Behinderungen rechnen. Ein Bahnsprecher empfahl, sich vor Reiseantritt über die Verbindungen zu informieren.

Am Nachmittag war es wegen einer technischen Störung zu erheblichen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs in der Mitte Deutschlands gekommen. Betroffene Züge warteten nach Bahnangaben die Störung ab. Von der DB Regio hieß es, der gesamte Regional- und S-Bahnverkehr im Rhein-Main-Gebiet sei betroffen. Auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) erklärte, wegen einer technischen Störung im Funkverkehr sei in dem RMV-Gebiet der Zugverkehr bis auf Weiteres eingestellt.

Außerdem gab es einen Böschungsbrand, weswegen es zu Verzögerungen im Fernverkehr der Bahn zwischen Wolfsburg und Berlin kommt. Die Strecke sei derzeit gesperrt, Züge würden umgeleitet, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Wie lange die Beeinträchtigung noch anhalten wird, war zunächst unklar.