Medizinstudium in Bozen: Erste Vorlesung 

Von: luk

Bozen – Heute haben die ersten 60 Studentinnen und Studenten von “Medicine and Surgery” ihre erste Vorlesung am Universitären Ausbildungszentrum Claudiana besucht. Nach der offiziellen Begrüßung durch Land und Universität Cattolica wurde das Projekt gemeinsam mit den zentralen Projektpartner Claudiana und Südtiroler Sanitätsbetrieb beleuchtet.

Neue Perspektiven für Gesundheitsversorgung und Forschung

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat über den Weg von der Idee bis hin zur Akkreditierung berichtet: “Ausgehend von der Notwendigkeit, Ärztinnen und Ärzte vor Ort auszubilden, haben wir heute einen wichtigen Meilenstein erreicht, welcher neue Perspektiven sowohl für die Gesundheitsversorgung als auch für die Forschung und Innovation vor Ort eröffnet”. Für Gesundheitslandesrat Hubert Messner ist es “der Ausgangspunkt einer weiterreichenden Entwicklung, die dank des universitären Umfeldes sowohl Studierende als auch ärztliches Personal nach Südtirol ziehen wird”. Messner nannte den heutigen einen “historischen Tag für Südtirol”, mit dem das Südtiroler Gesundheitssystem sich als attraktiver Lehr- und Arbeitsstandort weiterentwickle. Der Projektkoordinator Horand Meier hat den Weg hin zum ersten Tag des Studienganges aktiv begleitet und äußerte seine große Zufriedenheit und Dank allen Beteiligten.

Internationale Ausrichtung, innovatives Curriculum

Der Dekan der Medizinfakultät der Universität Cattolica, Antonio Gasbarrini hat die angepeilten Etappen beleuchtet: “Medicine and Surgery Bozen ist ein Projekt mit internationaler Ausrichtung, von hier aus möchten wir Brücken zu renommierten Einrichtungen im deutschsprachigen Ausland aufbauen, und längerfristig auch Doppel- oder Mehrfachabschlüsse, so genannte Multiple Degrees anbieten”. Studiengangsleiter Maurizio Sanguinetti hat die innovativen Aspekte aus didaktischer Sicht erläutert. Um international anerkannte Standards zu erreichen, lehne sich die Ausbildung inhaltlich an jene der europäischen und amerikanischen Universitäten an. Zugleich habe man die lokalen Bedürfnisse mit beachtet, wie den speziellen Fokus auf Allgemeinmedizin und Grundversorgung.

Aufbau eines Innovationspols im Gesundheitsbereich

Der Landesrat für Innovation und Forschung Philipp Achammer sowie NOI-Techpark-Präsidentin Helga Thaler Ausserhofer haben ihrerseits von einer Chance gesprochen, um in Südtirol unter Einbeziehung aller Akteure aus dem Forschungsnetzwerk einen Innovationspol im Gesundheitsbereich zu entwickeln. An der Pressekonferenz teilgenommen haben auch die Ärztekammer, die Freie Universität Bozen, EURAC Research und NOI Techpark.