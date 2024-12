Mehr Schiffsreisende in EU 2023

Von: apa

Auf den Häfen der Europäischen Union (EU) sind voriges Jahr 395,3 Millionen Reisende gezählt worden. Der Wert entsprach gegenüber 2022 einem Plus von 5,8 Prozent, lag aber immer noch um 5,5 Prozent unter dem Wert vor der Coronakrise im Jahr 2019, teilte Eurostat am Montag mit.

Die mit Abstand meisten Passagiere wurden in Italien gezählt. 85,4 Millionen Reisende machten mehr als ein Fünftel (22 Prozent) aller Schiffsreisenden in der EU aus. Nach Ländern belegten Griechenland mit 75 Millionen (19 Prozent aller Passagiere in der EU) und Dänemark mit 41,2 Millionen (10 Prozent) die weiteren Stockerlplätze.

Der meistfrequentierten Passagierhäfen liegen auch in Italien. Im sizilianischen Messina wurden 11,3 Millionen Reisende gezählt. Gleich dahinter folgte Reggio di Calabria (11,1 Millionen). Die beiden Häfen wickeln den Fährverkehr zwischen dem italienischen Festland respektive der Region Kalabrien und der Insel Sizilien ab, denn Brücke gibt es bisher keine über die Meeresstraße von Messina. Drittgrößter Passagierhafen 2023 war Piräus in Griechenland (9,6 Millionen).