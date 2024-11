„Mit flächendeckender Präsenz für Sicherheit sorgen“

Von: mk

Bozen – Der Präsident des Wirtschaftsverbandes hds, Philipp Moser, und Direktorin Sabine Mayr haben in diesen Tagen ihren Antrittsbesuch beim neuen Regional-Kommandanten der Carabinieri Trentino-Südtirol, Brigadegeneral Stefano Paolucci, absolviert. Im Mittelpunkt des Treffens stand das gegenseitige Kennenlernen sowie der Austausch über zukünftige Kooperationsmöglichkeiten.

„Die Sicherheit in Südtirols Orten, Städten und Dörfern ist ein zentrales Anliegen für uns alle. Die Carabinieri spielen dabei eine besonders wichtige Rolle, da sie durch ihre flächendeckende Präsenz ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Sicherheitsarchitektur sind“, betonte Philipp Moser. „Das Treffen war sehr konstruktiv, und wir haben gemeinsam darüber gesprochen, wie wir die Zusammenarbeit weiter vertiefen können“, ergänzte Stefano Paolucci.

Ein wichtiges Thema des Gesprächs war auch der bevorstehende Sicherheitsgipfel des hds am 11. November in Bozen, bei dem Brigadegeneral Paolucci ebenfalls anwesend sein wird. „Dieser Gipfel bietet die Möglichkeit, den Dialog zwischen Sicherheitskräften und der Wirtschaft zu intensivieren und das Bewusstsein für Sicherheit in der Unternehmenswelt zu stärken“, erläuterte Philipp Moser.

Der Sicherheitsgipfel zielt darauf ab, den Austausch zu fördern und den Kontakt zu den Unternehmen zu intensivieren, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln und die Sicherheitslage kontinuierlich zu verbessern. Der hds sieht in der Zusammenarbeit mit den Carabinieri eine wichtige Stütze, um sowohl für die Unternehmen als auch für die gesamte Bevölkerung ein sicheres Umfeld zu gewährleisten.