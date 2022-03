Moderne Väter: Tut sich was?

Bozen/Brixen – “Vater sein heute – Neue Rolle, neues Glück?”. Eine Diskussion zu diesem Thema findet in der Cusanus-Akademie am Freitag, 18. März, Vorabend des Vatertags, mit Philipp Achammer, Michael Bockhorni, Dieter Mayr, Edmund Senoner und Armin Bernhard statt.

Vaterschaft ist im Wandel. Was bedeutet es für Männer heute, Kinder zu haben? An Männer mit Kindern werden heute von allen Seiten Erwartungen herangetragen, Frauen sind es schon gewohnt… . Die meisten Väter wünschen sich mehr Zeit mit der Familie, dennoch verharren viele in der verstaubten Ernährerrolle. Das “Vereinbarkeitsdilemma” besteht fort, das wissen Frauen schon lange. Das Aufbrechen der klassischen Rollenverteilung erfordert ein Umdenken von vielen Akteur:innen in der Gesellschaft wie der Ursprungsfamilie, der Partner:in und der Arbeitgeber:innen. Denn das Leben mit Kindern ist unplanbar – und das muss “eingeplant” werden.

Mehrmals im Jahr werden beim Cusanus.Dialog in der Cusanus-Akademie in Brixen aktuelle Themen mit Betroffenen und Fachleuten erörtert. Zum Thema „Vater sein heute“ diskutiert der Soziologe und Cusanus-Akademie-Mitarbeiter Matthias Oberbacher, selbst Vater von drei Kindern, am Freitag, 18. März von 19.30 bis 22.00 Uhr mit fünf weiteren Vätern über die Herausforderungen und schönen Seiten des Vaterseins.

Zu den Diskussionsteilnehmern gehören ausschließlich Männer: Landesrat und SVP-Parteiobmann Philipp Achammer aus Mühlbach, der Geschäftsführer von „väter aktiv“ Michael Bockhorni aus Algund, der Generalsekretär des SGBCISL Dieter Mayr aus Bruneck, der Psychologe, Psychotherapeut und Theologe Edmund Senoner aus Brixen und der Bildungswissenschaftler an der Freien Universität Bozen Armin Bernhard aus Schluderns.

Ohne nichts zu ändern, bleibt alles beim Alten: Dies gilt für Mann und Frau. Der Gender Equality Index 2021 lässt Italien blass aussehen. Frauen verbleiben in der benachteiligten Position aufgrund verrosteter Rollenzuschreibungen im privaten und öffentlichen Bereich: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/IT