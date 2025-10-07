Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Multidisziplinäre Behandlung der Karotis-Pathologie
Kongresses „Dolomites Interventional Neuroradiology”

Multidisziplinäre Behandlung der Karotis-Pathologie

Dienstag, 07. Oktober 2025 | 11:29 Uhr
Rosa leuchtende Mikroglia im Gehirn-Organoid-Modell
APA/APA/Schmied/J. of Neuroinflam./Schmied et al./Journal of Neuroinflammation
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Am Freitag findet am EURAC-Institut in Bozen die zweite Ausgabe des Kongresses „Dolomites Interventional Neuroradiology” statt, der vom geschäftsführenden Primar des Dienstes für Neuroradiologie in Bozen, Dr. Alessio Comai, und vom Primar der Neurologie in Bozen, Dr. Giosuè Gulli, organisiert wird.

Das Thema dieses Jahres ist die interdisziplinäre Behandlung akuter und chronischer Karotis-Erkrankungen, wobei Referentinnen un Referenten aus verschiedenen Fachbereichen, insbesondere der Gefäßchirurgie, Radiologie, Neurorehabilitation und Neurochirurgie, teilnehmen werden.

Die Tagung findet am Freitag, 10. Oktober, um 8.30 Uhr  im Eurac Convention Center, Drususallee 1, Bozen. Das detaillierte Programm finden Sie im Anhang. Neben den Referentinnen und Referenten werden an der Tagung teilnehmen

Josef Widmann, Sanitätsdirektor, Südtiroler Sanitätsbetrieb;
Giosuè Gulli, Primar der Neurologie/Stroke Unit, Krankenhaus Bozen;
Alessio Comai, Geschäftsführender Primar des Dienstes für Neuroradiologie in Bozen, Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

