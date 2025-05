Von: lup

Bozen – Die wechselseitige Hilfsgemeinschaft Mutual Help blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die auf der Jahresvollversammlung präsentierten Zahlen aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 sprechen für sich. Erneut gestiegen ist die Anzahl der Mitglieder und die Summe der Vergütungen.

Unter dem Mutual Help-Motto „Die Gesundheit, das wertvollste Gut“ fand am 7. Mai in Bozen die Vollversammlung des Südtiroler Gesundheitsfonds Mutual Help statt. Direktor Günther Flarer zeigte sich mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr zufrieden: „Mutual Help verwaltet rund 112.000 eingeschriebene Mitglieder und steht mit über 3,6 Mio. Euro an ausbezahlten Vergütungen an die eingeschriebenen Mitglieder und einer ausgeglichenen Bilanz solide da.”

Zu den 112.000 Mitgliedern zählen über 1.000 Betriebe mit rund 31.000 eingeschriebenen Angestellten sowie der nationale Fonds Est des Sektors Handel und Dienstleistung mit 27.000 eingeschriebenen Angestellten und der Fonds mySanitour+ des Sektors Tourismus mit 53.000 eingeschriebenen Angestellten.

An die eingeschriebenen Mitglieder wurden im Geschäftsjahr 2024 insgesamt 3.616.000 Euro an Vergütungen ausbezahlt, das waren 540.000 Euro mehr als im Jahr zuvor. Von den 3,6 Mio. Euro betrafen allein knapp 1,8 Mio. Euro Vergütungen für Zahnarztkosten.

Die wechselseitige Hilfsgemeinschaft Mutual Help steht den eingeschriebenen Mitgliedern als lokaler, kompetenter Partner zur Seite. Präsident Stefano Ruele betonte: „Neben den ausbezahlten Leistungen schafft das lokale Netzwerk mit kompetenten Partnern und Konventionen lokale Win-Win-Lösungen für die Eingeschriebenen und fördert den lokalen Wirtschaftskreislauf.“

Im Rahmen der Vollversammlung wurde auch die Bilanz genehmigt. Hier erzielte die Verwaltung des Gesundheitsfonds einen Bilanzüberschuss von rund 866.000 Euro, der den Reserven hinzugefügt wurde.

Ebenso wurden bei der Vollversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrates einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Mutual Help

Mutual Help ist eine wechselseitige Hilfsgesellschaft, gegründet vom Raiffeisenverband Südtirol und Coopbund Alto Adige Südtirol, die im sozio-sanitären Bereich Dienstleistungen und Unterstützungen für die Bürger und die Angestellten von Südtiroler Unternehmen anbietet. Mutual Help ersetzt dabei nicht den gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst, sondern ergänzt diesen. Das Mitglied erhält hierbei eine Beteiligung der Kosten, die nicht von der Krankenkasse gedeckt werden. Mutual Help leistet dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des lokalen Wirtschaftskreislaufs.