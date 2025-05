Neue Anlaufstelle für Jugendinformation in Bozen

Von: luk

Bozen – Südtirols zentrale Anlaufstelle für Jugendinformation hat am 15. Mai 2025 feierlich ihre Türen geöffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik, Jugendorganisationen und junge Interessierte kamen zur offiziellen Eröffnung des Youth Info-Büros in der Weggensteinstraße 2D in Bozen.

Bereits seit August 2024 in Betrieb, wurde das Büro nun mit einer Veranstaltung offiziell eingeweiht. Im Zentrum standen Austausch, Information und Vernetzung. Bei der Pressekonferenz am Vormittag betonte Landesrat Philipp Achammer die wachsende Bedeutung verlässlicher Informationsangebote für junge Menschen:

„Gerade in einer Zeit, in der Informationen überall und ungefiltert auf uns einwirken, braucht es vertrauenswürdige Quellen. Youth Info bietet jungen Menschen einen Ort, an dem sie sich zuverlässig orientieren können – online wie offline.“

Das Angebot von Youth Info richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene in Südtirol. Es bietet Informationen zu Themen wie Bildung, Arbeit, Freizeit, gesellschaftliche Teilhabe und mehr – klar aufbereitet und über verschiedene Kanäle zugänglich. Neben der Youth App, die bereits über 20.000 Mal heruntergeladen wurde, gehören auch die Webseite deinewahl.it, der Podcast Polit-Appdate und die Videoreihe Simply Complicated zum Gesamtpaket.

Ein wichtiger Schritt sei zudem die stärkere Präsenz in sozialen Medien und die persönliche Beratung im neuen Büro, ergänzt durch digitale Infobildschirme und Coworking-Plätze für junge Menschen.

Konrad Pamer, Direktor des Amtes für Jugendarbeit, unterstrich die Bedeutung von Kooperation: Jugendinformation funktioniere nicht im Alleingang. Sie lebe von der Zusammenarbeit mit Fachstellen, Expertinnen und Partnern und mit den Jugendlichen selbst. So informiert etwa das Amt für Jugendarbeit regelmäßig vor Ort über europäische Mobilitätsprogramme.

Auch Julia Prossliner aus dem Youth Info-Team betonte: „Gute Information ist der Schlüssel zur Eigenverantwortung. Nur wer informiert ist, kann mitreden, mitgestalten und sein Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen.“

Mit dem neuen Büro will Youth Info ein niederschwelliges, gut erreichbares Angebot schaffen und Jugendliche noch sichtbarer in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Kommunikation rücken.