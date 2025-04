Neue US-Zölle für Europa und China ab Mittwoch

Von: APA/dpa/Reuters

Im weltweiten Handelskrieg treten am Mittwoch neue US-Zölle gegen die Europäische Union und andere US-Handelspartner in Kraft. Die EU hat bisher keine Gegenmaßnahmen zu den US-Zöllen in Höhe von 20 Prozent geplant. Allerdings will sie am Mittwoch (6:01 MESZ) über eine Liste von US-Produkten abstimmen, auf die Zölle erhoben werden – als Reaktion auf die vor einem Monat verhängten US-Zölle auf Aluminium und Stahl.

Die EU plant die schrittweise Einführung von Vergeltungszöllen. In einem ersten Schritt sollen US-Produkte wie Motorräder und Jeans davon betroffen sein. Bourbon Whiskey wurde jedoch von der Liste gestrichen, da Trump Gegenzölle in Höhe von 200 Prozent auf Wein, Champagner und andere alkoholische Getränke angedroht hat.

Auf Warenimporte anderer wichtiger US-Handelspartner werden zum Teil noch höhere Sätze fällig. So schaukeln sich die Zölle zwischen Washington und Peking gegenseitig hoch. Da China bisher nicht bereit war, die Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent zurückzunehmen, kündigte US-Präsident Donald Trump Zölle um weitere 50 Prozent an. Damit summieren sich diese bereits auf mehr als 100 Prozent. Aber auch anderen asiatischen Ländern drohen ab Mittwoch hohe US-Zölle.