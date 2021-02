Neuer Filialleiter in St. Leonhard

St. Leonhard i.P. – In der Filiale in St. Leonhard in Passeier gibt es eine neue Besetzung der Filialleiterstelle. Roland Scandolera tritt in den Ruhestand und Reinhard Wohlfarter übernimmt das Ruder.

Roland Scandolera, Mitarbeiter der Volksbank seit 1985 und Ansprechpartner für zahlreiche Kunden im Passeirer Einzugsgebiet, tritt mit 1. März 2021 in den Ruhestand. Mit Einsatz und Leidenschaft hat er in den vergangenen Jahren die Geschicke der Filiale geleitet und nun übergibt er das Ruder an seinen bisherigen Stellvertreter Reinhard Wohlfarter.

„Die Nähe zu unseren Kunden steht weiterhin an oberster Stelle. Bei der qualifizierten und ganzheitlichen Betreuung unserer Privat- und Firmenkunden werden keine Abstriche gemacht. Auch ich bin bereits seit 27 Jahren in der Filiale St. Leonhard, davon schon 22 als Filialleiter-Stellvertreter tätig und kenne das Umfeld sehr gut. Gerne nehme ich die neue Herausforderung an und werde mit meinen Mitarbeiterinnen weiterhin die hohe Qualität in der Beratung gewährleisten“, sagt Wohlfarter.

Ihm stehen die Beraterinnen Karin Gufler und Sandra Raffl zur Seite. Ob es sich um eine Finanzierung, um die richtige Absicherung, um eine maßgeschneiderte Vorsorge oder Geldanlage handelt, das Filialteam in St. Leonhard legt stets Wert auf die kompetente Beratung ihrer Kunden.

„In diesen vielen Jahren meiner Tätigkeit sind nicht nur wichtige Geschäftsbeziehungen entstanden, sondern auch wahre Freundschaften geboren. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei allen Kundinnen und Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und sage aufrichtig: Vergelt’s Gott!“, sagt Scandolera.

“Wir wünschen Reinhard Wohlfarter viel Freude und Erfolg bei seiner neuen Aufgabe. An Roland Scandolera ergeht ein Dank für die jahrelange gute Zusammenarbeit und der Wunsch für eine freudvolle Zeit im wohlverdienten Ruhestand”, so die Volksbank.