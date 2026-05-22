Neuer Verwaltungsrat der Tourismusgenossenschaft Alta Badia gewählt

Von: mk

La Villa – Die traditionelle Frühjahrs-Generalversammlung der Tourismusgenossenschaft Alta Badia, die am Donnerstag, den 21. Mai, im Kulturhaus von La Villa stattgefunden hat, hat einen besonders wichtigen Moment für die Destination dargestellt: die Erneuerung des Verwaltungsrates für die Amtsperiode 2026–2029.

Der Präsident Christian Pescollderungg sowie die Vizepräsidenten Diego Mussner und Daniel Frenes haben den offiziellen Auftakt des Abends übernommen und anschließend hat Direktor Max Nagler die Tagesordnung mitgeteilt. Die Sitzung wurde mit der Vorstellung des Jahresabschlusses 2025 durch Alex Rudiferia, den Buchhalter der Tourismusgenossenschaft, fortgesetzt. Anschließend wurde dieser von den anwesenden Mitgliedern genehmigt sowie auch die Vergütung des Rechnungsprüfers, des Verwaltungsorgans und die Kriterien für den Fall von Stimmengleichheit bei den Wahlen beschlossen.

Der zentrale Moment des Abends war die Wahl des neuen Verwaltungsrates, der bis Frühjahr 2029 im Amt bleiben wird. Gemäß Statut setzt sich der Verwaltungsrat aus 15 Mitgliedern zusammen, die eine territoriale Vertretung der drei Gemeinden von Alta Badia gewährleisten: sechs Mitglieder aus Corvara, sechs aus Badia und zwei aus La Val. Darüber hinaus sind die wichtigsten Kategorien sowie ein Bürgermeister im Verwaltungsrat vertreten. Gewählt wurden: Christian Pescollderungg, Eveline Complojer Irsara, Silvia Crepaz, Stefano Pezzei und Daniel Costa als Vertreter der Hoteliers; Egon Pescollderungg für die Privatvermieter; Hanspeter Pitscheider für Bars und Restaurants; Stefan Costa für die Aufstiegsanlagen; Elmar Castlunger für die Skischulen; Armin Vittur als Vertreter der Berghütten; Daniel Frenes für das Handwerk; Christof Irsara für die Geschäfte; Manfred Vallazza für die Bauern; Markus Valentini als Vertreter des HGVs sowie der Bürgermeister von Corvara, Roman Crazzolara, der auch die Bürgermeister der beiden anderen Gemeinden vertreten wird. In der ersten Sitzung des neuen Verwaltungsrates werden der Präsident, die Vizepräsidenten, der Ausschuss sowie die zwei kooptierten Mitglieder bestimmt.

Die Versammlung hat außerdem die Gelegenheit angeboten, eine Bilanz über die Tätigkeiten der Direktor und von Alta Badia Brand in den letzten drei Jahren zu ziehen. Der Direktor Max Nagler und der Geschäftsführer von Alta Badia Brand, Roberto Huber, haben Projekte, Investitionen und die wichtigsten internationalen Tourismustrends vorgestellt. Dabei wurden strategische Bereiche wie Governance, Territorium, Mobilität, Marketing und Kommunikation thematisiert. Im Gebiet wurden zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, sowohl durch die von der Genossenschaft verwalteten Strukturen als auch durch Instandhaltungs-, Aufwertungs- und Verschönerungsarbeiten an Wanderwegen und Infrastrukturen. Großen Stellenwert erhielten zudem Veranstaltungen, geführte Wanderungen und Projekte für die lokale Bevölkerung, wie die im vergangenen Winter eingeführte Locals Card und die ab diesem Sommer verfügbare Crew Card.

Nachhaltigkeit ist und bleibt einer der Grundpfeiler der Destinationsstrategie, nicht zuletzt dank der GSTC-Zertifizierung, die ökologische, organisatorische, kulturelle und soziale Aspekte umfasst. Zu den unterstützten Projekten zählen kulturelle Initiativen wie der Künstlerweg, der in diesem Jahr sein 15-jähriges Bestehen feiert, sowie die Förderung zahlreicher Sport- und Kulturvereine im Tal.

Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Mobilität, das in den letzten Jahren zu den größten Herausforderungen zählt. Neben dem Ausbau der Buslinien und der Verbindungen über die Aufstiegsanlagen werden ab diesem Sommer zwei Express-Shuttles verschiedene Fraktionen von La Villa, Badia und La Val verbinden. Zudem wurde gemeinsam mit den drei Gemeinden die Suche nach einem Mobilitätsmanager gestartet, der künftig das neue Mobilitätsbüro des Tales koordinieren soll. Im Bereich Kommunikation und Marketing hat Roberto Huber die Veränderungen durch künstliche Intelligenz sowie die Entwicklung des vermittelten Tourismus hervorgehoben. Diese Trends verändern zunehmend alle Phasen des Reisens: von der Inspiration bis hin zur Buchung.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Anpassung des bisherigen Mitgliedsbeitrags. Nach einer eingehenden Analyse und einem Vergleich mit benachbarten Destinationen hat der scheidende Verwaltungsrat eine Anpassung entsprechend der Inflation der letzten drei Jahre für alle Kategorien vorgeschlagen. Für bestimmte Kategorien wie Hotels, Privatzimmervermieter, Wohnungen, Berghütten, Verleihe, Bars und Restaurants wurden darüber hinaus weitere Anpassungen vorgeschlagen. Nach einer Diskussion mit den anwesenden Mitgliedern wurde der Vorschlag genehmigt. Die neuen Beitragsregelungen treten ab Januar 2027 in Kraft.

Der Abend wurde mit einem besonderen Dank an einige langjährige Mitarbeiter der Tourismusgenossenschaft Alta Badia abgeschlossen: Jennifer Pitscheider für zehn Jahre Tätigkeit, Monica Vallazza für 15 Jahre und Rene Pitscheider für 24 Jahre Einsatz.