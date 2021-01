Neujahrstreffs 2021: Zweite Onlineveranstaltung in der Lobis Böden GmbH in Bozen

Bozen – Gestern Abend hat der zweite Neujahrstreff 2021 der Handelskammer in der Lobis Böden GmbH in Bozen stattgefunden. „Wirtschaft blickt in die Zukunft!“ ist das Thema der Veranstaltungsreihe. An insgesamt drei Abenden treffen sich Unternehmer und Interessierte online, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Das abschließende Event findet heute Abend in der Obstgenossenschaft Cafa in Meran statt.

Die diesjährigen Neujahrstreffs stehen unweigerlich im Zeichen des Covid-19-Notstands und tragen den Titel „Wirtschaft blickt in die Zukunft!“. Dass dieser Ausblick mit vielen Sorgen für die Südtiroler Unternehmen verbunden ist, liegt auf der Hand. Umso mehr ist es der Handelskammer Bozen ein Anliegen, sie mit nützlichen Informationen zur Bewältigung der Krise zu versorgen.

„Ein erfolgreicher Unternehmer bzw. eine erfolgreiche Unternehmerin zeichnen sich dadurch aus, dass sie gekonnt die Grundwerte des Unternehmens mit einer offenen Haltung gegenüber Innovation und Veränderung verknüpfen“, zeigt sich Handelskammerpräsident Michl Ebner überzeugt.

Der zweite Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat Giuliano Vettorato bestätigt: „Zweifelsohne hat der Notstand des letzten Jahres vielen Betrieben arg zugesetzt. Sie mussten ihre Organisation neu denken und die Kunden mit neuen Ansätzen überzeugen, die Tradition und Innovation verbinden. Es ist wünschenswert, dass wir diese schwierigen Monate hinter uns lassen und schnell wieder an Boden gut machen – sodass vielen Menschen, die mit Leidenschaft, Hingabe und Können für den Fortschritt Südtirols arbeiten, eine Hoffnung geschenkt wird.“

Das Input von Paul Lobis, Gründer von Lobis Böden, nannte sich: „Change Management und Organisationsentwicklung in Zeiten des Umschwungs“. Fakt ist, dass Veränderung allgegenwertig ist; neben Innovation und Weiterentwicklung sind aber auch Konstanz und Beständigkeit äußerst wichtig.

Evelyn Kirchmaier, Generaldirektorin des Dienstleistungsunternehmens Markas, widmete ihr Referat dem Thema „Working ,smart‘ – Mitarbeiter im Fokus“. Wie „smart“ die neuen Arbeitsmodelle wirklich sind, müsste hinterfragt werden. Wir bräuchten andere Strukturen, neu gedachte Abläufe und einen aufmerksamen Blick auf die Menschen, mit denen wir arbeiten, so Kirchmaiers Überlegungen.

Die Neujahrstreffs sind bereits zum 10. Mal der Treffpunkt für Südtiroler Unternehmer/innen und Interessierte, um gemeinsam das neue Wirtschaftsjahr zu begrüßen. Aufgrund der Bestimmungen zur Covid-19-Eindämmung finden sie 2021 als Online-Events statt.

Die dritte und finale Veranstaltung der Reihe findet heute Abend in der Obstgenossenschaft Cafa in Meran statt. Informationen zur Veranstaltung: Handelskammer Bozen, Tel. 0471 945 615, generalsekretariat@handelskammer.bz.it, www.handelskammer.bz.it.