Norwegen: 94 Prozent aller Neuzulassungen im August E-Autos

Überwältigende Mehrheit dank Staatshilfen in Norwegen bei E-Autos

Von: APA/AFP

In Norwegen sind im August fast alle neu zugelassenen Autos elektrisch gewesen – der Anteil lag bei 94,3 Prozent, teilte die Verkehrsbehörde des Landes am Montag mit. Grund sind die hohen Steuererleichterungen, die den Preis für ein E-Auto auf den für ein Verbrennerauto heruntersubventionieren. Norwegen will ab 2025 nur noch emissionsfreie Neuwagen zulassen – zehn Jahre früher als die EU.

Neu zugelassen wurden im August 10.480 Elektroautos. Die meisten waren ein Model Y vom US-Hersteller Tesla, das auf einen Marktanteil von 18,8 Prozent kam. Auch der Kona von Hyundai und der Leaf von Nissan verkauften sich in Norwegen gut.

Der Chef der Verkehrsbehörde, Öyvind Solberg Thorsen, erklärte: “Wenn dieser Trend anhält, dann sind wir schon bald auf dem Weg, unser Ziel von 100 Prozent Null-Emissions-Autos bis 2025 zu erreichen.”

In der EU dagegen gehen die Neuzulassungen von E-Autos zurück, vor allem wegen hoher Anschaffungspreise und einer ungenügenden Lade-Infrastruktur. Im Juli betrug der Anteil an den Neuzulassungen laut Herstellerverband Acea 12,1 Prozent.