Firmenchef Jensen Huang bei der CES-Messe in Las Vegas

Nvidia kündigt verbesserte neue Chip-Generation an

Dienstag, 06. Januar 2026 | 07:34 Uhr
Firmenchef Jensen Huang bei der CES-Messe in Las Vegas
APA/APA/AFP/PATRICK T. FALLON
Von: APA/Reuters

Der US-Chipkonzern Nvidia hat ⁠den Start der Massenproduktion seiner nächsten Chip-Generation angekündigt, die eine deutlich höhere Leistung bei Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) verspricht. Diese könne die fünffache Leistung bei KI-Anwendungen wie Chatbots liefern, sagte Firmenchef Jensen Huang am Montag auf der Technologiemesse CES in Las Vegas.

Mit der neuen Plattform namens “Vera Rubin” reagiert Nvidia auf den zunehmenden Wettbewerb durch Rivalen wie AMD und eigene Großkunden wie Google, die ebenfalls an eigenen KI-Chips arbeiten. Um ⁠die Leistungssteigerung zu erzielen, nutzen die “Rubin”-Chips Huang zufolge ein von Nvidia entwickeltes Datenformat. Zudem soll eine neue Speichertechnologie namens “Context Memory Storage” Chatbots helfen, bei langen Unterhaltungen schnellere Antworten zu geben.

Huang kündigte zudem eine neue Software für selbstfahrende Autos an. Diese solle samt der zugehörigen Trainingsdaten als Open Source veröffentlicht werden, ⁠damit Autohersteller die Funktionsweise nachvollziehen können.

