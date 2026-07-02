ÖBB erhöhen Preise für Fahrkarten um 3,5 Prozent

Von: apa

Die ÖBB erhöhen ihre Preise für Standardtickets und Vorteilscard zum Fahrplanwechsel im Dezember um durchschnittlich 3,5 Prozent. Die Erhöhung liege unter der Inflationsrate des Jahres 2025 und entspreche den Tarifanpassungen der Verkehrsverbünde Ost-Region (VOR) oder Steiermark (Verbund Linie), erklärte das staatliche Bahnunternehmen am Donnerstag per Aussendung. Auch im Vorjahr hatten die ÖBB die Preise um 3,5 Prozent erhöht, im Dezember 2024 waren es 4,9 Prozent.

Die anhaltend hohen Energiepreise und der damit verbundene Kostendruck machten die Erhöhung erforderlich, begründeten die ÖBB ihre Entscheidung.

Neben den Standardfahrkarten bieten die ÖBB auch günstigere “Sparschiene”-Tickets an. Diese sind zuggebunden, können nicht storniert werden und stehen nur in begrenztem Umfang zur Verfügung. Wie die ÖBB mitteilten, bleiben die Ab-Preise für diese Sparschiene-Tickets unverändert.