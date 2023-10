Öffi-Streik am Donnerstag und Freitag

Bozen – Am Donnerstag, den 19. und Freitag, den 20. Oktober 2023 ist ein Streik im Bus- und Bahnbereich angekündigt. Es wird zu Ausfällen kommen.

Zugverkehr

Das Bahnpersonal hat auf gesamtstaatlicher Ebene einen 24-stündigen Streik angekündigt. Davon betroffen sind alle Bahnlinien.

· Bahnpersonal SAD Bahn: 24-stündiger Streik am Freitag, 20. Oktober 2023 von 0.00 bis 24.00 Uhr

· Bahnpersonal FS / Trenitalia / Trenord / Italo: Streik von Donnerstag, 19. Oktober 2023 (ab 21.00 Uhr) bis Freitag, 20. Oktober 2023 (21.00 Uhr)

In diesen Zeiträumen kann es bei sämtlichen Zugverbindungen (Regional- und Fernverkehr) zu Ausfällen kommen. Auch vor Beginn bzw. nach Beendigung des Streikes kann es zu Änderungen kommen.

Der Mindestdienst bei Regionalzügen zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr sowie zwischen 18.00 und 21.00 Uhr ist gewährleistet.

Garantierte Züge (nur werktags von Montag bis Samstag).

Bahnlinie 100 Brenner – Verona. Aufgrund des von SAD Bahn angekündigten Streikes kann die garantierte Abendverbindung mit Abfahrt in Innsbruck Hauptbahnhof um 21.05 Uhr und mit der geplanten Ankunft in Trient um 0.09 Uhr (R 1829) mit einem Ersatzbus durchgeführt werden. Der Bus hält an allen Bahnhöfen, die Busfahrzeiten können sich gegenüber den angegebenen Zug-Abfahrtszeiten verzögern.

Bahnlinie 200 Bozen – Meran

Bahnlinie 250 Vinschger Bahn

Bahnlinie 400 Pustertal Bahn

Weitere Informationen können auf den Webseiten der jeweiligen Verkehrsunternehmen nachgelesen werden:

Trenitalia

Trenord

Der Streik wurde von den Gewerkschaften CUB und SGB ausgerufen.

Busverkehr

Für Freitag, 20. Oktober 2023 ist ein 24-stündiger Streik des Personals im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Der Busbetreiber sasa hat angekündigt, sich am Streik zu beteiligen, daher kann es bei diesem Verkehrsunternehmen zu Ausfällen kommen, vor allem in folgenden Regionen: Bozen und Umgebung, Sarntal, Meran und Umgebung, Passeiertal und Unterland.

Der Mindestdienst zwischen 6.00 Uhr und 9.00 Uhr sowie zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr ist gewährleistet. Alle Fahrten, die vor 9.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr beginnen, erreichen die Endhaltestelle.

Der Streik wurde von der Gewerkschaft CUB ausgerufen.

Es können laufende Änderungen auftreten. Infos und laufende Aktualisierungen unter: www.suedtirolmobil.info/de/meine-fahrt/aktuelle-meldungen.