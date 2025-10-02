Oktober 2025: Monat des Sehens

Von: Ivd

Bozen – Die Optiker und Optometristen im Wirtschaftsverband hds rücken im Oktober das Sehvermögen und das Wohlbefinden der Augen in den Mittelpunkt: Gemeinsam mit dem gesamtstaatlichen Verband Federottica wird der „Monat des Sehens“ südtirolweit sichtbar gemacht. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden auf die Bedeutung regelmäßiger Sehkontrollen aufmerksam zu machen und Angebote vor Ort zu präsentieren.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Internationalen Tag des Sehens am kommenden Donnerstag, der die Gelegenheit bietet, Bewusstsein für gutes Sehen zu schaffen und direkt mit Interessierten in Kontakt zu treten.

Luca Guerra, Präsident der Optiker-Optometristen im hds, betont: „Gutes Sehen ist essenziell für Lebensqualität, Sicherheit und Wohlbefinden. Gerade in einer Zeit, in der digitale Geräte und Bildschirmarbeit zunehmen, sind regelmäßige Sehkontrollen wichtiger denn je. Mit dem Monat des Sehens möchten wir die Bedeutung der Sehqualität in den Vordergrund rücken.“

Vizepräsidentin Elke Dollinger ergänzt: „Ein Kurz-Check der Sehschärfe oder ein vollständiger Sehtest können frühzeitig Veränderungen erkennen und damit langfristige Schäden verhindern. Wir laden alle ein, den Monat des Sehens zu nutzen – für sich selbst und für das eigene Wohlbefinden.“

Mit der gemeinsamen Sichtbarkeit zeigen Südtirols Optiker und Optometristen ihre zentrale Rolle für das Augenwohl und verdeutlichen ihren täglichen Beitrag zur Lebensqualität der Menschen.