Olympia: Große Bühne für das Gastgewerbe

Von: luk

Bozen – Mit den Olympischen Winterspielen rückt Südtirol ins internationale Rampenlicht. Neben sportlicher Spitzenleistung spielt dabei vor allem eine Branche eine Schlüsselrolle: das Südtiroler Gastgewerbe. Hotels, Gasthöfe, Restaurants und Cafés tragen wesentlich dazu bei, dass Athletinnen und Athleten, Volunteers, Medienvertreterinnen und -vertreter, Ordnungs- und Sicherheitskräfte sowie Gäste aus aller Welt optimale Rahmenbedingungen vorfinden.

„Olympische Spiele sind weit mehr als sportliche Wettkämpfe“, betont HGV-Präsident Klaus Berger. „Sie sind ein internationales Gesamterlebnis − und dieses Erlebnis beginnt und endet in den Gastbetrieben. Unsere Mitglieder leisten tagtäglich Arbeit auf höchstem Niveau. Dass Südtirol heute für Qualität, Verlässlichkeit und Herzlichkeit steht, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrzehntelanger Professionalität.“

Der Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV) begleitet die Olympischen Spiele daher mit einer eigenen Kampagne, die die Qualität der Südtiroler Gastbetriebe sichtbar macht und deren Rolle als Gastgeber in den Mittelpunkt stellt. Acht Wochen lang werden verschiedene Sujets mit dem Claim „Goldmedaillen drinnen. Gastlichkeit draußen.“ auf Bushaltestellen in ganz Südtirol ausgehängt und Kurzvideos auf den Sozialen Medien und den Online-Portalen ausgespielt. Ziel ist es, ins Bewusstsein zu rufen, dass die Beherbergung und Gastronomie ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Gelingen von sportlichen Großevents sind und gerade im Fall der Olympischen Spiele eine wesentliche Rolle einnehmen.

„Unsere Mitgliedsbetriebe sind Gastgeber auf der größten Bühne der Welt“, erklärt HGV-Vizepräsidenten Judith Rainer. „Sie sorgen für Servicequalität auf hohem Niveau und für jenes Gefühl von Gastlichkeit, das Südtirol auszeichnet. Die Olympischen Spiele sind eine große Chance, genau diese Stärke sichtbar zu machen.“

Gleichzeitig versteht sich die Kampagne des HGV in den Sozialen Medien und an den Bushaltestellen als Wertschätzung für die Leistung der Unternehmerinnen und Unternehmer sowie ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Zeiten hoher Anforderungen und großer Erwartungshaltung ist es wichtig, die Bedeutung und Strahlkraft des Hotel- und Gastgewerbes klar zu benennen. “Wir stellen die Leistungen unserer Mitglieder und Mitarbeitenden bewusst ins Rampenlicht. Denn ihre Kompetenz, ihre Investitionen und ihr Engagement bilden die ideale Basis für einen unvergesslichen Aufenthalt aller Beteiligten während der olympischen Winterspiele“, unterstreicht HGV-Vizepräsident Hansi Pichler abschließend in der Presseaussendung.