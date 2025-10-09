PepsiCo übertrifft Umsatzerwartungen

Von: APA/Reuters

Der US-Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo hat dank einer robusten Nachfrage nach Energy-Drinks und gesünderen Limonaden die Erwartungen übertroffen und zugleich einen neuen Finanzchef ernannt. Der Umsatz lag im dritten Quartal bei 23,94 Milliarden Dollar (20,59 Mrd. Euro), während Analysten mit 23,83 Milliarden (20,50 Mrd. Euro) gerechnet hatten, wie der Coca-Cola-Rivale am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,29 Dollar (1,97 Euro).

Neuer Finanzchef wird ab November Steve Schmitt, der vom Handelsriesen Walmart kommt, und Jamie Caulfield ersetzt. Die Aktie legte vorbörslich zwei Prozent zu. Der Konzern, der hinter Coca-Cola zurückbleibt, steht unter dem Druck des aktivistischen Investors Elliott. Dieser fordert unter anderem eine Abspaltung von Marken wie Quaker Oats.