Pflegedienstleitung: gemeinsam für eine praktische Führung

Von: Ivd

Brixen – Seit mittlerweile drei Jahren organisiert die Stabstelle für berufliche Entwicklung der Pflegedirektion am Jahresende, jeweils in einem anderen Gesundheitsbezirk, ein Treffen für Pflege- Koordinatoren und deren Stellvertreter, um Resümee zu ziehen über die Fortbildungen und beruflichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Das diesjährige Treffen fand am 6. Dezember im Forum Brixen statt. Neben Generaldirektor Christian Kofler waren auch Pflegedirektorin Dr.in Marianne Siller sowie rund 240 Koordinatoren und deren Stellvertreter anwesend.

Das Projekt zum Teambuilding, das in Trafoi durchgeführt und Ende 2023 abgeschlossenen wurde und das sich an die Führungskräfte und Koordinatoren des Pflegebereiches richtete, fand dieses Jahr seine Fortsetzung. Auch heuer lag der Fokus auf dem Thema Teambuilding, dieses Mal richtete sich das Projekt jedoch an die Vize-Koordinatoren. Die Themen behandelten speziell die Besonderheit der Rolle des Vize-Koordinators oder der Vize-Koordinatorin als Vermittlerfigur zwischen Team und Koordination. Besonderes Augenmerk wurde auf den Loyalitätskonflikt gelegt, in dem sich dieser oder diese häufig befindet, ebenso die erfolgreiche Bewältigung von Stress und Konflikten mit und innerhalb des Teams, sowie auf die Notwendigkeit, eine einvernehmliche Beziehung zum Koordinator oder zur Koordinatorin zu finden, welche die Eigenschaften und Erwartungen beider Seiten berücksichtigt.

Es wurde viel Raum für Diskussionen zwischen den Teilnehmenden geboten. Das Tagesprogramm umfasste neben dem Unterricht auch Aktivitäten im Freien und gesellige Momente. Veranstaltungsort war das Haus der Familie in Lichtenstern am Ritten und die Umgebung. Insgesamt wurde die Weiterbildung ganze 13-mal abgehalten.

Während der Fortbildung wurden die Teilnehmenden gebeten, auf einer ihnen zur Verfügung gestellten Dienstkleidung die Eigenschaften darzustellen, die ihrer Meinung nach Vize-Koordinatoren haben sollten. Bei dem Treffen in Brixen wurden die 13 besten „Kunstwerke“ ausgestellt und über ein theatralisches Soloprogramm, betreut von Lorena La Rocca und interpretiert mittels Storytelling von Martina Pisciali, viele der so entstandenen Inhalte vorgestellt. Auch einige sympathische Interviews mit den Teilnehmenden wurden gezeigt.

Am Ende des Abends sicherte die Pflegedirektion zu, dass im Zuge der Erarbeitung der Aufgabenbeschreibung („Job Description“) für Vize-Koordinatoren auch die von den direkt Beteiligten gesammelten Anregungen und Erwartungen einfließen würden. Näheres dazu beim nächsten Treffen, das im Dezember 2025 in Meran stattfinden wird.

Pflegedirektorin Marianne Siller betonte, dass „der Erfolg eines Teams auf Bewusstsein, Vertrauen und der Fähigkeit, gemeinsam auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, beruhe. Gerade deshalb war diese Ausbildung mit Outdoor-Aktivitäten für unsere Vize-Koordinatoren eine wichtige Investition in ihre berufliche Entwicklung. Individuelles und kollektives Wachstum findet genau dort statt, wo über den Tellerrand hinausgeblickt wird und man sich den Herausforderungen stellt, um Leadership und Teamgeist zu stärken. Ein Kompliment an alle für ihr Engagement und ihre Begeisterung: Genau darauf können wir die Zukunft unseres Betriebes aufbauen!“

Die Veranstaltung am 6. Dezember wurde auch zum Anlass genommen, den Teilnehmenden die Tutoren vorzustellen, die soeben den Lehrgang abgeschlossen hatten. Außerdem wurde den folgenden 20 Gesundheitsfachkräften, die die zweite Ausgabe des sogenannten Talentepools für zukünftige Koordinatoren absolviert hatten, das Zertifikat überreicht: Aster Maria, Baumgartner Verena, Bison Elena, Comper Chiara, Di Paola Michela, Flaim Giorgia, Gasser Marialuise, Grassl Marlene, Improta Maria, Kny Christopher, Martinelli Valeria, Milizia Laura, Punzo Annalisa, Sartori Daniel, Schweitzer Barbara, Serricchio Emiliana, Stirner Felix, Wallnöfer Julia, Zanini Marco und Zulian Valentina.