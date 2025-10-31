Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Podiumsdiskussion zu KI
16. Maretscher Gespräch des Südtiroler Jugendrings

Podiumsdiskussion zu KI

Freitag, 31. Oktober 2025 | 16:26 Uhr
Maretscher Gespräch
SJR
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Unter dem Titel „Künstliche Intelligenz – Chance und Gefahr für junge Menschen“ hat am Donnerstag, 30. Oktober 2025 um 19.00 Uhr im Schloss Maretsch in Bozen das 16. Maretscher Gespräch des Südtiroler Jugendrings (SJR) stattgefunden. Nach einer kurzen Information zu ersten Studien zum Nutzungsverhalten von jungen Menschen in Bezug auf Künstliche Intelligenz durch Alex Giovanelli, Forum Prävention, wurde zu Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz diskutiert.

Herausgestrichen wurde, dass es ein Bewusstsein dafür benötige, dass viele falsche Informationen gegeben werden. So ist laut einer aktuellen Studie der Europäischen Rundfunkunion die Fehlerquote mit 40 Prozent sehr hoch. Da es immer schwieriger werde, zwischen falschen und richtigen Informationen zu unterscheiden, sei kritisches Denken überaus wichtig. „Die große Herausforderung wird sein, KI als Werkzeug zu nutzen für eine Fähigkeit, die ich schon erlernt habe. Wenn ich nämlich schon das erforderliche Grundwissen habe, so kann Künstliche Intelligenz ein großes Hilfsmittel sein“, so Michael Reiner, Leiter der SJR-Abteilung Beratung und Information, Psychologe und Psychotherapeut, und einer der Diskussionsteilnehmer.

Einigkeit herrschte darüber, dass echte, reale Beziehungen zu fördern seien, da sie für uns Menschen äußerst wichtig sind. Auch benötige es Regulierungen, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Wenn KI als Werkzeug zum Wohle der Menschen eingesetzt wird, könne es uns Menschen vieles erleichtern.

Zu diesem brandaktuellen Thema diskutierten neben Michael Reiner Arnold Malfertheiner, Geschäftsführer von teamblau, Internetpioneer und KI-Experte, Daniel Franzelin, 22 Jahre, Informatikstudent, KI-Nutzer, Markus Gritsch, Schuldirektor, Informatiker, Daniela Höller, Kinder- und Jugendanwältin. Die Moderation hatte Jutta Wieser inne.

Katja Oberrauch, SJR-Vorsitzende, dankte allen für die interessante, bereichernde Diskussion.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Kommentare
89
Neues Fünf-Sterne-Golfhotel in Reischach geplant
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Kommentare
49
Messner ist Südtirols beliebtester Politiker
Tiefgarage im Naturpark?
Kommentare
30
Tiefgarage im Naturpark?
Die dunkle Seite des Michael Schumacher
Kommentare
27
Die dunkle Seite des Michael Schumacher
Abrechnung in Italien mit Migrantenzentren in Albanien
Kommentare
21
Abrechnung in Italien mit Migrantenzentren in Albanien
Anzeigen
Die versteckte Gefahr
Die versteckte Gefahr
Wie analoge Schwachstellen digitale Datenrisiken schaffen
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Nachhaltige Handwerkkunst trägt das Südtirol-Label
Sichtbares Engagement für nächste Generationen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 