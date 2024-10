Regiokorn Ernte 2024: Von Regiokorn zu Regiolaib

Von: luk

Meran – Im September wurde die Getreideernte in Südtirol erfolgreich abgeschlossen, und die 60 engagierten Regiokorn-Bauern blicken auf eine Ernte mit sehr guten Qualitäten zurück. Im 13. Jahr seines Bestehens hat sich das Regiokorn-Projekt als feste Größe in Südtirol etabliert.

Auf insgesamt 100 Hektar, vorwiegend im Vinschgau, Pustertal, Eisacktal und am Tschögglberg, wird Regiokorn-Getreide kultiviert. Trotz eines regnerischen Frühlings konnten 300 Tonnen bester Roggen, Dinkel und Gerste geerntet werden, wobei ein Großteil in biologischer Betriebsweise angebaut wurde. Seit vergangenem Jahr bereichert auch der Buchweizen die Vielfalt des Projekts. Die professionelle Reinigung und sorgfältige Vermahlung der Körner erfolgen in der Meraner Mühle.

„Die Nachfrage nach Regiokorn in Südtirol bleibt ungebrochen hoch“, betont Rudolf von Berg, geschäftsführender Inhaber der Meraner Mühle. „Für viele Landwirte stellt der Anbau von Regiokorn eine wertvolle Ergänzung ihrer Bewirtschaftungsmethoden dar und viele Konsumenten suchen ehrliche, regionale Produkte.“

Eine spannende Neuheit erwartet die Kunden ab November: In allen teilnehmenden Bäckereien mit dem Qualitätszeichen Südtirol wird der Regiolaib gebacken. Die Brotlaibe mit Südtiroler Getreide sind jeden Freitag erhältlich und tragen eine besondere Banderole, die die Kunden dazu einlädt, mehr über das Regiokorn-Projekt zu erfahren.

Darüber hinaus wird die Kooperation mit der Gruppe Südtiroler Gasthaus und einigen Konditoreien fortgesetzt. Die teilnehmenden Betriebe bieten Gerichte mit Regiokornprodukten wie der schmackhaften Bauerngerste und dem herzhaften Buchweizen an.

Ganz im Zeichen des regionalen Getreides und traditioneller Backkunst steht auch der Südtiroler Brot und Strudelmarkt in Brixen. Vom 4. Bis 6. Oktober erwarten die BesucherInnen neben einer Vielzahl an Südtiroler Köstlichkeiten aus Regiokorn ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Groß und Klein.

Backbegeisterte finden die Regiokornprodukte im Detailgeschäft „Farinarium“, im Online-Shop der Meraner Mühle und im ausgewählten Fachhandel.

Das Regiokorn-Projekt wird gemeinsam von den Projektpartnern Südtiroler Bauernbund, BRING, IDM, Meraner Mühle und dem Versuchszentrum Laimburg getragen und steht für Qualität und Regionalität in der Südtiroler Landwirtschaft. Interessierte Landwirte welche Getreide für das Projekt anbauen möchten, können sich bei der Meraner Mühle oder BRING melden.