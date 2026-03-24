Regionalität wird geschätzt, entscheidet aber selten bei der Hotelauswahl

Von: mk

Bozen – Regionale Produkte spielen im Tourismus eine wichtige Rolle, doch honorieren Gäste sie tatsächlich bei der Hotelauswahl? Dieser Frage ist das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) mit einem innovativen Ansatz auf den Grund gegangen. Im Mittelpunkt stand dabei die Zahlungsbereitschaft deutscher und italienischer Touristinnen und Touristen für regionale Lebensmittel bei der Hotelauswahl.

Im Sommer 2025 wurden über 2.000 Personen ab 40 Jahren aus Deutschland und Italien online befragt, die bereits Urlaub in Südtirol gemacht haben oder dies für die nahe Zukunft planten. Auf Grundlage dieser repräsentativen Stichprobe wurde eine Choice-Based-Conjoint-Analyse durchgeführt, bei der die Südtirol-Urlauberinnen und -Urlauber in zwölf Entscheidungssituationen jeweils zwischen drei unterschiedlichen Hotelangeboten wählen mussten. Diese waren in der Aufmachung realistischen Buchungsportalen wie booking.com nachempfunden.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Regionalität im Allgemeinen eine hohe Bedeutung für die deutschen und italienischen Touristen hat. Bei der konkreten Auswahl eines Hotels fällt die Herkunft der Speisen jedoch erst nach dem Preis, dem Komfort und den Kundenbewertungen ins Gewicht. In beiden Ländern ist der Preis der Übernachtung mit rund 50 Prozent das dominierende Kriterium. Es folgen die Zimmerkategorie mit einer Wichtigkeit von 15 bis 20 Prozent und die Kundenbewertungen mit rund elf Prozent. Die Herkunft der Speisen liegt mit 8,1 Prozent für italienische Gäste und 8,8 Prozent für deutsche Gäste an vierter Stelle.

Mithilfe der Choice-Based-Conjoint-Analyse lässt sich auch die Zahlungsbereitschaft für die einzelnen Merkmale, jeweils bezogen auf den Preis einer Übernachtung für zwei Personen, berechnen. Am stärksten wirkt sich dabei ein Superior-Zimmer aus, für das eine zusätzliche Zahlungsbereitschaft von rund 15 Euro pro Nacht ermittelt wurde. Eine kostenlose Stornierung wird hingegen mit etwa 6 bis 7 Euro bewertet. Die zusätzliche Zahlungsbereitschaft für regionale Lebensmittel fällt moderat aus und ist lediglich für das Attribut „Produkte von Südtiroler Bauernhöfen” empirisch nachweisbar. Hier ergeben sich +7,90 Euro bei deutschen Gästen und +5,10 Euro bei italienischen Gästen.

Unabhängig von der konkreten Buchungsentscheidung wurden die Gäste gefragt, welche Informations- und Erlebnisangebote sie sich im Zusammenhang mit regionalen Produkten wünschen. Am häufigsten wurden dabei Verkostungen in der Umgebung, Besichtigungen von Bauernhöfen und Kellereien sowie Informationsangebote zu lokalen bzw. bäuerlichen Produkten genannt.

„Viele Gäste verbinden Regionalität ganz selbstverständlich mit Südtirol. Deshalb ist es wichtig, die Herkunft der verwendeten Produkte nachvollziehbar aufzuzeigen. Insbesondere dort, wo die bäuerliche Herkunft sichtbar wird, lässt sich ein konkreter Mehrwert messbar nachweisen. Authentizität ist dabei entscheidend“, so WIFO-Direktor Georg Lun.

Der WIFO-Kurzbericht 2.26 „Regionale Lebensmittel in der Südtiroler Hotellerie: Zahlungsbereitschaft von deutschen und italienischen Gästen“ steht auf der Website www.wifo.bz.it/studien zum Download bereit.