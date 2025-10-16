“Rente ist kein Seniorenthema”

Von: luk

Trient/Bozen – Gestern Abend, am Mittwoch fand in Trient die von Laborfonds, dem Zusatzrentenfonds für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Trentino-Südtirol, organisierte Veranstaltung unter dem Titel „Paolo Coletti Live: Alles, was Sie über Laborfonds wissen müssen“ statt.

Ein gut gefüllter Saal von InCooperazione war Schauplatz des Treffens mit Dr. Paolo Coletti, einem bekannten Wirtschafts- und Finanzexperten. Er nahm ein überwiegend junges Publikum mit auf eine Reise durch die Mechanismen und Chancen der Zusatzrentenvorsorge. Dabei wurde deutlich, dass Laborfonds, auch dank der Steuervorteile und des Arbeitgeberbeitrags, eine Investition ist, die sofortige Vorteile generiert und es insbesondere jungen Menschen ermöglicht, mit geringen Kosten ein erhebliches Kapital aufzubauen.

Fokus auf junge Menschen und klare Informationen

Ziel der Veranstaltung war es, ein komplexes Thema wie die Rentenfonds zu vereinfachen und insbesondere den neuen Generationen zugänglich zu machen. Dr. Coletti hob mit seinem direkten Stil und stets gestützt auf numerische Daten die „Vorzüge und Nachteile“ der Zusatzvorsorge hervor und analysierte dabei auch viele gängige Klischees. Es wurde die Wichtigkeit einer „frühzeitigen“ Mitgliedschaft betont, gerade in jungen Jahren, zur Sicherung eines angemessenen Lebensstandards nach Beendigung der Erwerbstätigkeit: „Die Zeit ist der beste Verbündete der Altersvorsorge. Schon heute mit kleinen Beträgen zu beginnen, bedeutet, die Kraft des Zinseszinseffekts voll auszuschöpfen. Es ist kein ‘Seniorenthema’, sondern eine strategische Entscheidung für alle, die am Anfang ihrer Karriere stehen.“

Diskussion mit Publikum und Laborfonds-Experten

Der Präsentation schloss sich eine rege Diskussion an, bei der Dr. Coletti zusammen mit den Expertinnen von Laborfonds die zahlreichen Fragen des Publikums direkt im Saal beantwortete. Zu den meistdiskutierten Themen gehörten die steuerliche Begünstigung, die Möglichkeiten der Ablöse und das Management der Anlagerisiken.

Lorenzo Bertoli, Präsident von Laborfonds, kommentierte am Ende der Veranstaltung: „Wir sind besonders erfreut über das große Interesse, das die jungen Teilnehmer gezeigt haben. Wir wollen weitere Initiativen dieser Art entwickeln, um diesen Altersgruppen noch näher zu kommen. Unser vorrangiges Engagement gilt der Aufklärung: Jeder junge Mensch soll sich nicht nur der unmittelbaren, sondern gerade auch der langfristigen Vorteile einer frühzeitigen Mitgliedschaft bewusst sein, die in erster Linie in seinem eigenen Interesse liegt.“