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Einigung auf Jahresprämie von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf

Samsung-Gewerkschaft nimmt Einigung auf Rekordboni an

Mittwoch, 27. Mai 2026 | 11:41 Uhr
Einigung auf Jahresprämie von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf
APA/APA/AFP/JUNG YEON-JE
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Von: APA/dpa

Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft haben den Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von umgerechnet mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf akzeptiert. Nach Gewerkschaftsangaben sprachen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen, mit dem jüngst ein Generalstreik bei Südkoreas größtem Konzern abgewendet worden war.

Die firmenweit gültige Einigung beinhaltet eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 6,2 Prozent und die Ausschüttung von 10,5 Prozent des Unternehmensgewinns an die Belegschaft. Laut Prognosen könnten damit allein die diesjährigen Boni für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der besonders profitablen Halbleiterabteilung bis zu 600 Millionen Won pro Kopf betragen (342.600 Euro). Mehr als die Hälfte der Beschäftigten von Samsung Electronics arbeiten bei der Halbleiter-Sparte.

Zuvor hatten beim weltweit größten Produzenten von Speicherchips rund 48.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter einen 18-tägigen Generalstreik angedroht. Hintergrund war ein Konflikt um die Höhe von Bonuszahlungen an die Belegschaft, nachdem der Elektronikriese im Zuge des Booms rund um Künstliche Intelligenz Rekordgewinne erzielt hatte. Allein der Betriebsgewinn für das erste Jahresquartal betrug 57,2 Billionen Won (32,7 Milliarden Euro) – in etwa das Achtfache des Vorjahreszeitraums.

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