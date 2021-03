Bozen – Am Freitag haben die Handelskammer Bozen und die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) den Südtiroler Firmen den Schlichtungs-Service Onlineschlichter.it vorgestellt.

Onlineschlichter.it ist die Online-Streitbeilegungstelle der VZS für den Bereich e-commerce. Der Dienst ist für die VerbraucherInnen, aber auch für die Firmen mit Sitz in der Region, die einen Webshop betreiben, absolut kostenlos und erlaubt die außergerichtliche Beilegung von Streitfällen, die sich beim Online-Kauf von Waren oder Dienstleistungen ergeben.

ODR steht nämlich für online dispute resolution und so soll Onlineschlichter.it nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers den VerbraucherInnen, die online einkaufen, die Möglichkeit einräumen, eventuell entstandene Probleme durch eine einfache, kostenlose, schnelle und online durchgeführte Prozedur, die vom eigenen PC aus erfolgen kann, zu lösen.

Diese Prozedur bringt unzweifelhaft auch Vorteile für die Unternehmen selbst: auch sie können den Dienst kostenlos in Anspruch nehmen und kommen so zugleich ihren gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz der VerbraucherInnen in Zusammenhang mit den Webshops nach.

Die Vorteile für die Firmen sind dabei viele: sie vermeiden Gänge vor Gericht, erhalten qualitativ hochwertige Lösungsvorschläge (nicht zuletzt weil auch die Handelskammer die Schlichtungsvorschläge überprüft), und geben zugleich ihren KundInnen ein starkes Signal in Bezug auf ihre Bereitschaft, eventuell anfallende Problemfälle zu lösen. Dieser Aspekt ist beim e-commerce ausschlaggebend und zeigt noch mehr Relevanz in der Corona-Krise.

„Wir sind froh, den Südtiroler Unternehmen diesen Dienst vorstellen zu können“, sagt VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer. „Wir sind überzeugt, dass hier eine wertvolle Zusammenarbeit stattfinden kann, die einen Mehrwert für VerbraucherInnen, aber auch für UnternehmerInnen darstellt.“

Wesentlicher Partner des Projekts ist die Handelskammer Bozen, die nicht nur durch Onlineschlichter.it den zahlreichen lokalen Firmen, die auch online arbeiten, ihre Unterstützung anbietet.

Weitere Informationen

Wer den Informationstag verpasst hat, und weitere Informationen über Verbraucherrechte beim Online-Kauf, über die alternative Streitbeilegung sowie über die Möglichkeiten für Unternehmen, Partner von Onlineschlichter.it zu werden, erhalten möchte, kann sich jederzeit auf www.onlineschlichter.it oder www.consumer.bz.it informieren.