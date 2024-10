SEAB startet auch in Leifers die „Replay“-Kampagne

Von: Ivd

Bozen – Nach dem Erfolg in Bozen ist die „Replay“-Kampagne der SEAB nun auch in der Gemeinde Leifers aktiv. Mit der Kampagne, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellte Videos nutzt, möchte SEAB die Bürger für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen durch Wiederverwendung und Recycling sensibilisieren. Die Kampagne besteht aus kurzen mehrsprachigen Video-Tutorials (Italienisch, Deutsch und Englisch), die spezifische Themen zum Beitrag behandeln, den jeder Einzelne zur richtigen Abfallwirtschaft leisten kann.

In Leifers wird die Aktion nicht nur an Bushaltestellen und auf den Fahnen an den Straßenglocken zur getrennten Müllsammlung sichtbar sein, sondern auch in die in Kürze beginnende Verteilung von Biomüll-Sammeltüten an alle Familien integriert Wochen. Zusammen mit einer Packung Biomülltüten erhält jede Familie eine Postkarte mit einem QR-Code in ihrem Briefkasten, über den sie auf die Kampagnenvideos zugreifen kann.

Kilian Bedin , Präsident von SEAB, unterstreicht die Bedeutung der Kampagne: „Replay ist eine wichtige Botschaft für die gesamte Community. Mithilfe technologischer Innovationen wie künstlicher Intelligenz wollen wir den Dialog mit den Bürgern stärken und das Bewusstsein für nachhaltigeres Verhalten schärfen.“

Auch der Umweltstadtrat von Leifers, Luigi Antonio Cantoro , unterstreicht den Wert der Initiative: „Die Replay-Kampagne ist ein grundlegender Schritt, um das Bewusstsein unserer Bürger zu schärfen und sie in den gemeinsamen Kampf für eine nachhaltigere Zukunft einzubeziehen. Jede kleine Geste kann helfen.“ ein großer Unterschied.“

Der Bürgermeister von Leifers, Giovanni Seppi , fügt hinzu: „Leifers hat schon immer eine Vorreiterrolle beim Umweltschutz gespielt und mit der Replay-Kampagne setzen wir ein weiteres starkes Zeichen. Gemeinsam mit SEAB wollen wir zeigen, dass Nachhaltigkeit ein integraler Bestandteil ist.“ Teil unserer Gemeinschaft.

Wichtiger Hinweis : Die in einem der Kampagnenvideos erwähnte gebührenfreie SEAB-Nummer ist die Bozener Nummer. Bei Auswahl der Option „Leifers Abfall“ wird der Anruf jedoch direkt an den SEAB-Schalter in Leifers weitergeleitet. Die Leifers-Rezeption ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 17.00 Uhr.

Weitere Informationen zur Replay-Kampagne und die mithilfe künstlicher Intelligenz erstellten Videos finden Sie auf der SEAB-Website: www.seab.bz.it/it/campagna-replay .