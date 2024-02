Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund: Bezirkstreffen in Vahrn

Vahrn – Vor Kurzem trug der Bezirk Eisacktal/Wipptal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund in der Fachschule für Land- und Hauswirtschaft Salern seine Jahresversammlung aus. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Ehrungen und Neuwahlen.

Der Präsident des Bezirks Eisacktal/Wipptal der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund, Josef Weissteiner, freute sich, dass insgesamt rund 70 Ausschussmitglieder aller 16 Ortsgruppen des Bezirks der Einladung zur Jahresversammlung gefolgt waren.

Einen besonderen Gruß richtete er weiters an die Ehrengäste Theresia Agreiter Larcher, Johann Weissensteiner, Rita Verginer und Anna Hofbauer für die Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund sowie Daniel Gasser für den Bauernbund, Szilvia Rauter für die Bäuerinnenorganisation und Thomas Rainer für die Bauernjugend.

Einen großen Dank sprach er zudem dem Direktor der Fachschule Martin Unterer aus, der den bäuerlichen Senioren jedes Jahr nicht nur den Sitzungssaal zur Verfügung stellt, sondern sie auch zum anschließenden Mittagessen einlädt.

Vielseitiges Jahresprogramm

Im anschließenden Tätigkeitsbericht erinnerte Josef Weissteiner an die Veranstaltungen des Bezirks im Jahr 2023: Mitunter waren die Bezirksversammlung in der Fachschule Salern, eine Weiterbildung zum Umgang mit dem Smartphone, der Frühlingsausflug nach St. Pauls/Eppan und Meran, das „Bezirksfestl“ in Feldthurns, die Almwanderung in Aldein, der Herbstausflug nach Madonna della Corona und das Bezirkspreiswatten in Wiesen ausgetragen worden.

Großer Dank an verdiente Funktionäre

Alle drei Jahre werden die Gremien der Seniorenvereinigung im Südtiroler Bauernbund neu gewählt. „Die Wahlen auf Ortsebene sind bereits abgeschlossen“, erklärte Josef Weissteiner und ergänzte, dass diese im Bezirk Eisacktal/Wipptal in sechs Ortsgruppen zu einer Änderung an der Spitze geführt haben: In der Ortsgruppe Klausen übernahm Johann Anranter das Amt des Ortspräsidenten, in Lüsen Siegfried Kaser, in Pfeffersberg-Albeins-Sarns-Elvas Helga Hofer, in Rodeneck Albert Stampfl, in Teis Friedrich Fischnaller und in Vahrn Annemarie Friedrich. Weissteiner betonte: „Euch allen möchte ich danken. Den ,alten‘ Präsidenten dafür, dass sie ihre Gruppen in einem so guten Zustand übergeben haben, und den ,jungen‘ Präsidenten dafür, dass sie ihre neue Aufgabe angenommen haben.“

Anschließend nutzte der Bezirkspräsident die Gelegenheit, um das bisherige Bezirksausschussmitglied Johann Profanter zu ehren. Profanter war seit 2015 als Ausschussmitglied im Bezirksausschuss Eisacktal/Wipptal tätig und stellte sich nun nicht mehr der Wahl. Als Zeichen des Dankes wurde er mit der Ehrenurkunde und dem Ehrenzeichen in Bronze der Seniorenvereinigung ausgezeichnet.

Geehrt wurden weiters jene scheidenden Ortspräsidenten, die ihrer Ortsgruppe mindestens drei Amtsperioden lang vorstanden und ihr Amt nun weitergegeben haben: Anna Schatzer leitete 21 Jahre lang die Gruppe von Pfeffersberg-Albeins-Sarns-Elvas, Barbara Meraner stand der Gruppe von Klausen neun Jahre lang vor und auch Josef Steiger führte die Gruppe von Lüsen neun Jahre lang. Sie alle wurden mit der Ehrenurkunde und dem Ehrenzeichen in Silber der Vereinigung ausgezeichnet.

Gedankt wurde auch den drei anderen scheidenden Ortspräsidenten: Albert Agreiter von der Ortsgruppe Rodeneck, Josefina Fink von der Ortsgruppe Teis und Ernst Schweigkofler von der Ortsgruppe Vahrn.

„Ihr alle habt euch über die Jahre mit großem persönlichen Einsatz für die Senioren in euren Dörfern stark gemacht. Dafür danken wir euch heute fest und sprechen euch die Anerkennung und die Wertschätzung aus, die euch dafür mehr als gebühren“, unterstrich Weissteiner abschließend.

Josef Weissteiner im Amt bestätigt

Im Zuge der Wahlen auf Bezirksebene wurden schließlich Josef Weissteiner, Anna Schatzer, Friedrich Frener, Annelies Hofer, Josef Saxl und Richard Wild wiedergewählt. Agnes Kerschbaumer, die sich erstmals der Wahl stellte, wurde neu in den Bezirksausschuss gewählt. Bei der konstituierenden Sitzung wurden Josef Weissteiner als Bezirkspräsident und Anna Schatzer als seine Stellvertreterin bestätigt.