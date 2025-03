Sicherung der Landesstraße St. Pauls-Unterrain bald ausgeschrieben

Von: luk

Eppan – An drei kritischen Stellen der Landesstraße St. Pauls-Unterrain (LS 13) in der Gemeinde Eppan will das Land eingreifen und die Straße ausbauen und sichern.

“Wir erhöhen nicht nur die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, sondern tragen auch zur nachhaltigen Entwicklung der Infrastruktur bei”, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Die Arbeiten für die Eingriffe werden laut Mobilitätsressort innerhalb April ausgeschrieben und sollen im Juli anlaufen. Insgesamt werden rund 5,7 Millionen Euro investiert, wobei die Gemeinde Eppan etwa eine Million Euro beisteuert.

Drei Eingriffe für mehr Sicherheit

Bei der Kreuzung mit dem Nussbaumer-Weg in Richtung Missian soll eine neue rechtwinklige Kreuzung mit optimierten Kurvenradien und besseren Sichtwinkeln entstehen. Dadurch soll laut dem Verfahrensverantwortlichen Stefano Maraner mehr Sicherheit, vor allem bei der Verkehrsanbindung von Missian, geschaffen werden.

Ein weiterer, rund ein Kilometer langer, kurvenreicher und unregelmäßig breiter Abschnitt der Straße soll begradigt und mit Banketten und Leitplanken ausgestattet werden. Um den Fußgängerinnen und Fußgängern mehr Sicherheit zu bieten, soll zudem der bestehende Fußgängerweg um einen halben Kilometer verlängert werden.

Schließlich soll ein weiterer Abschnitt der Straße, der durch häufige Erdrutsche gefährdet ist, gesichert werden. Dazu soll die Straße verlegt und ein 60 Meter langer und zwei Meter hoher Schutzwall errichtet werden. Im Zuge dieser Arbeiten soll ein neues Entwässerungssystem installiert werden, das Oberflächenwasser aus den angrenzenden Wohngebieten von St. Pauls und Missian sammelt.

Mit den Eingriffen würden gleich mehrere Gefahrenstellen beseitigt und in einem Zuge unterirdische Infrastrukturen erneuert, heißt es von den Gemeindevertretern.