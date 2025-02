Siebtes Abkommen zwischen EIB und Raiffeisen Landesbank Südtirol

Von: luk

Bozen – Auf Grund der aktuellen Kreditzinsen sind günstige Finanzierungsmöglichkeiten bei Unternehmen begehrter denn je. Dank des neuen Abkommens mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) können die Raiffeisen Landesbank und die Südtiroler Raiffeisenkassen diesem Bedürfnis nun noch besser Folge leisten.

Die EIB stellt Finanzierungsmittel zu günstigen Zinssätzen bereit, die sie durch ihr hervorragendes Rating (Tripple-A) auf den internationalen Finanzmärkten beschafft. Raiffeisen gibt diesen Vorteil wiederum an die einzelnen Kunden weiter.

Mit den ersten sechs Verträgen, die in den Jahren 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 und 2022 unterzeichnet wurden, konnten die Südtiroler Raiffeisenkassen über die Raiffeisen Landesbank begünstigte Finanzierungen im Ausmaß von insgesamt 180 Millionen Euro an die heimische Wirtschaft auszahlen. Ende Juli folgte nun die sechste Auflage. Die EIB und die Raiffeisen Landesbank unterzeichneten ein weiteres Abkommen, welches eine neue Finanzierung über 30 Millionen Euro vorsieht.

„Kleine und mittelständische Unternehmen Südtirols können nun wieder EIB – Darlehen oder Leasingfinanzierungen für ihre Investitionsvorhaben beantragen. Raiffeisen gibt die mit der EIB – Finanzierung verbundenen Vorteile an die Unternehmen weiter. Diese kommen damit in den Genuss eines begünstigten Zinssatzes, der unter den üblichen Marktbedingungen liegt, und sind von der Ersatzsteuer befreit,“ so die Leiterin des Geschäftsbereichs Kommerz der Raiffeisen Landesbank Südtirol Gerlinde Steger.

Die EIB ist die Institution der Europäischen Union (EU) für langfristige Finanzierungen. Sie vergibt langfristige Finanzierungsmittel für solide Investitionsvorhaben, die zur Erreichung der strategischen Ziele der EU beitragen.

Ein Finanzierungsziel der EIB, welche auch als Klima-Bank der EU bekannt ist, ist die sogenannte „green economy“.

Auch die Raiffeisen Landesbank hat sich die Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben und daher bereits im Jahr 2021 ein eigenes Nachhaltigkeitslabel erarbeitet, um allen Kundinnen und Kunden klar verständlich zu vermitteln, welche Bank- und Finanzprodukte den Nachhaltigkeitskriterien bzw. ESG-Faktoren entsprechen.

Das Nachhaltigkeitslabel besteht aus Bildzeichen. Die Form des Nachhaltigkeitslabels der Raiffeisen Landesbank lehnt sich an das gewohnte Raiffeisen-Giebelzeichen an, wobei die drei ESG-Faktoren (Environmental / Umwelt, Social / Soziales und Governance / Unternehmensführung) bzw. Nachhaltigkeitsfaktoren jeweils mit einem Element symbolisiert werden:

Das Blatt symbolisiert die ökologischen Aspekte

Die überkreuzten Hände symbolisieren die sozialen Aspekte

Der Kreis symbolisiert eine verantwortungsvolle Unternehmenstätigkeit und – führung

Aus diesem Grund verwundert es nicht, dass das neue Abkommen zischen EIB und Raiffeisen Landesbank eine Vereinbarung enthält, die besagt, dass mindestens 25 Prozent der von der EIB zur Verfügung gestellten Finanzierungsmittel der „green economy“ zugeführt werden müssen.

Die EIB – Finanzierungsmittel werden als mittel- bis langfristige Darlehen oder als Leasingfinanzierungen an Unternehmen nahezu aller Wirtschaftszweige vergeben. Die begünstigten Kredite sind zweckgebunden und die Gelder können ausschließlich zur Finanzierung des jeweiligen Projektes verwendet werden.