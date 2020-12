Skisaison: “Verschiebung der Öffnung nicht akzeptabel”

Rom – Italien drückt bei der geplanten Öffnung der Skigebiete im Land – wie berichtet – auf das Bremspedal. Daher steht der angepeilte Öffnungstermin am 7. Jänner auf der Kippe.

Das technische Komitee in Rom hat Medienberichten zufolge die Sicherheitsprotokolle von Liftbetreibern zurückgeworfen. Stein des Anstoßes ist die Personenanzahl in den Kabinen- oder Sesselliften. Auch die Frage, wie Menschenansammlungen vor den Kassen an der Talstation verhindert werden können, beschäftigt das Komitee.

Für Landesrat Daniel Alfreider ist eine Verschiebung des geplanten Öffnungstermins nicht akzeptabel. Er fordert in Richtung Rom mehr Planungssicherheit und ein konkretes Datum. In den kommenden Tagen sind laut Tageszeitung Alto Adige weitere Treffen und Gespräche auch mit Vertretern anderer Regionen anberaumt. Alfreider erinnert an die vielen Arbeitsplätze, die an der Skisaison in den Bergen hängen. Zwischen den Zeilen ist herauszulesen, dass die eingereichten Sicherheitsprotokolle der Liftbetreiber in Rom zu spät begutachtet wurden.