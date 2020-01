Sonne, Strand und Meer mit der Caritas

Bozen/Caorle/Cesenatico – Dem Alltag entfliehen, ausspannen, Strand, Meer und Zeit in Gemeinschaft genießen: Das macht die Aufenthalte in den Ferienstrukturen der Caritas in Caorle und in Cesenatico bei Jung und Alt beliebt. Die Anmeldungen dazu sind bereits angelaufen. Wer sich oder seinen Kindern einen Platz zum Wunschtermin sichern möchte, sollte diesen so schnell wie möglich reservieren. Gestaffelte Preissysteme, sowie die Möglichkeit, um individuelle Kostenreduzierung anzusuchen, ermöglichen auch Familien und Senioren in schwierigen finanziellen Situationen einen Urlaub am Meer.

In den Ferienstrukturen der Caritas in Caorle und Cesenatico finden erholungssuchende Familien, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung alles was sie brauchen. Familien, die einen Aufenthalt mit Vollpension wünschen, können zwischen der Villa Oasis in Caorle und der Ferienanlage „Dodici Stelle Village“ in Cesenatico wählen. Wer eine Unterkunft mit Selbstversorgung bevorzugt, ist in den Bungalows in Caorle genau richtig. Senioren sind in der Villa Oasis in Caorle willkommen.

Für Kinder und Jugendliche bietet die Caritas zwei Wochen ohne Eltern in der Obhut von ehrenamtlichen Betreuern. Die Unterbringung erfolgt im Feriendorf „Josef Ferrari“ in Caorle oder im „Dodici Stelle Village“ in Cesenatico.

Alle Ferienstrukturen in Caorle und Cesenatico liegen direkt am Meer. Den Gästen stehen jeweils ein Privatstrand, ein Schwimmbad, Spielplätze und Grünflächen zur Verfügung. Betreuer, Schwimmlehrer, Krankenschwestern und -pfleger sowie Seelsorger kümmern sich um das Wohlbefinden der Gäste und sorgen für ein buntes Unterhaltungsprogramm, das ganz auf die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt ist.

Die Anmeldungen zu den Ferienangeboten haben bereits begonnen und werden entgegengenommen, solange Plätze frei sind. Für die Kinder- Familien- und Seniorenaufenthalten in Caorle können sich Interessierte unter Tel. 0471 304 340 oder ferien@caritas.bz.it melden.

Für die Anmeldungen zu den Kinder- und Familienaufenthalten in Cesenatico steht der Dienst „Dodici Stelle“ unter Tel. 0471 067412 oder stelle.ufficiobz@caritas.bz.it zur Verfügung.