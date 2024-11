Sparkasse und InvestEU fördern Innovation und Nachhaltigkeit

Von: Ivd

Bozen – Mit einer Finanzierungsinitiative im Rahmen des InvestEU-Programms will die Sparkasse gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) den wirtschaftlichen Wandel in Norditalien unterstützen. Mehr als 50 Millionen Euro stehen ab sofort bereit, um besonders innovative, nachhaltige und kulturschaffende Klein- und Mittelunternehmen (KMU) sowie sogenannte „Small Mid-Caps“ zu fördern.

Durch eine InvestEU-Garantie in Höhe von rund 39,5 Millionen Euro wird es der Sparkasse ermöglicht, Kredite zu besonders vorteilhaften Konditionen anzubieten. In den kommenden drei Jahren sollen diese Gelder gezielt KMU und Unternehmen mit bis zu 3.000 Beschäftigten zur Verfügung gestellt werden, die sich mit Forschung, Innovation oder Digitalisierung befassen oder umweltfreundliche Investitionen nach den EU-Taxonomie-Kriterien vornehmen möchten.

„Unsere langjährige Partnerschaft mit dem Europäischen Investitionsfonds hilft uns, gezielte Entwicklungsinstrumente für den digitalen und nachhaltigen Wandel in unserer Region zu schaffen,“ erklärt Emiliano Picello, Leiter des Bereichs Private & Corporate Banking der Sparkasse. Roberto Negri, verantwortlich für die Abteilung Finanzdienstleistungen für Unternehmen, ergänzt: „Gerade in Zeiten schnellen technologischen und gesellschaftlichen Wandels beweist die Sparkasse, dass sie den heimischen Unternehmen als verlässlicher Partner zur Seite steht.“

Neben der Unterstützung von Unternehmen, die in die Digitalisierung und in umweltfreundliche Innovationen investieren, richtet sich das Angebot der Sparkasse auch gezielt an die Kultur- und Freizeitbranche. Unternehmen aus diesen Sektoren erhalten ebenfalls Zugang zu den Finanzmitteln, um ihre Projekte zu verwirklichen und somit zur kulturellen Vielfalt und wirtschaftlichen Stabilität der Region beizutragen.