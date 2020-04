Spezialisierungskurse für Integration starten in Brixen

Studiengangsleiter Prof. Dario Ianes an der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen. Foto: unibz.

Bozen/Brixen – Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie fragil das Netz ist, das sich um Kinder und Schüler mit Behinderung spannt und wie sehr sie eine individuelle Betreuung benötigen. An der Fakultät für Bildungswissenschaften startet die Ausschreibung für die Spezialisierungslehrgänge für Integration.

Ab sofort starten online die Einschreibungen für die Spezialisierungslehrgänge für Integration von Kindern und Schülern mit Behinderungen im Kindergarten und der Grundschule sowie in der Mittel- und Oberschule. „Auch wenn derzeit alle Augen auf die schulische Überbrückung der Zeit zuhause gerichtet sind, gilt es, den Blick nach vorne zu richten“, so der Dekan der Fakultät für Bildungswissenschaften Prof. Paul Videsott. „Und gerade jetzt zeigt sich, dass unsere Spezialisierungslehrgänge wichtig sind. Sie befähigen unsere Absolventinnen und Absolventen, Menschen mit besonderen Bedürfnissen den bestmöglichen Integrationsunterricht in Kindergarten, Grundschule, Mittelschule oder Oberschule zu bieten – und so die Nachteile der Behinderung soweit es geht auszugleichen.“

Geboten werden in diesem neuen Kurs an der Fakultät für Bildungswissenschaften in Brixen eine umfassende theoretisch-praktische Ausbildung in Psychopädagogik, Methodik und Didaktik sowie Technologien und Forschung, die im jeweiligen Kompetenzprofil definiert sind. Der Lehrgang mit Vorlesungen, Laboratorien, Praktikum mit einem E-Portfolio und einer Abschlussprüfung erstreckt sich über drei Semester und ist in eine deutsche, eine italienische und eine ladinische Abteilung gegliedert. In der deutschen und ladinischen Abteilung kann man zwischen einer Spezialisierung für Kindergarten und Grundschule wählen, in der italienischen Abteilung zwischen Kindergarten, Grundschule, Mittelschule und Oberschule.

„Wir wollten diesen Spezialisierungskurs völlig neu konzipieren“, unterstreicht Studiengangsleiter Prof. Dario Ianes. „Unser Profil sieht nicht mehr einen traditionellen Stützlehrer vor, sondern wir haben eine Lehrperson vor Augen, der oder die sich auf die Förderung und Umsetzung integrativer Praktiken in der Schule spezialisiert und sich zwar an Schüler*innen mit Behinderungen richtet, aber im Kontext einer Schule, die alle Unterschiede anerkennt und wertschätzt.“ Denn, und das ist Prof. Ianes wichtig: „eine integrative Schule ist eine Schule, die alle Formen der Marginalisierung und Ausgrenzung aufgrund von Unterschieden in Herkunft, sozialer Klasse, Sprache, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung, Intelligenz und Fähigkeiten beseitigt und alle ihre Aktivitäten auf die Überzeugung stützt, dass Bildung ein wesentliches Menschenrecht und die Grundlage einer gerechteren Gesellschaft ist.“

Die Einschreibung erfolgt online, und zwar ab sofort bis 21. April 2020 um 12.00 Uhr. Das schriftliche Auswahlverfahren findet am 18. und 19. Mai 2020 statt, die mündliche Prüfung ist für die erste Juniwoche geplant. Es gilt zu beachten, dass wegen des Gesundheitsnotstandes aufgrund der Verbreitung des Covid-19-Virus die Termine des Auswahlverfahrens vom Ministerium für Universität und Forschung verschoben werden könnten.

Die Lehrveranstaltungen finden ab Oktober 2020 in der Regel an Freitagnachmittagen und an Samstagen (ganztägig), an verschiedenen schulfreien Tagen laut Schulkalender sowie während einer „Summer School“ im August 2021 statt.

Alle Informationen im Detail finden Sie auf der Homepage der Freien Universität Bozen – http://www.unibz.it