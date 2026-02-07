Stahlwerke: Kompatscher und Galateo treffen Minister Urso in Bozen

Von: luk

Bozen – Der Minister für Unternehmen und “Made in Italy”, Adolfo Urso war am 7. Februar zu Gesprächen in Bozen. Nach Treffen mit Vertretungen des Unternehmens Accaierie Valbruna und der Gewerkschaften im Regierungskommissariat hat sich Minister Urso im Landhaus 1 mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, Wirtschaftslandesrat Marco Galateo, Generalsekretär Eros Magnago und Mattia Losego, der Leiter des technischen Sekretariats des Ministers, getroffen. Dabei stimmten alle Beteiligten überein, dass es gelte die Kontinuität der Produktion und der Beschäftigung abzusichern.

Minister Urso betonte, dass die Stahlproduktion für die Regierung von strategischem Interesse sei und man darum intensiv an einer zeitnahen Lösung arbeite, mit der die Absicherung von Produktion und Beschäftigung erfolgen könne. Dafür wolle man Investitionen ermöglichen, mit denen das Werk in Bozen weiterhin wettbewerbsfähig und nachhaltig, im Sinne der Umwelt und der Sicherheit für die Angestellten, arbeiten könne.

Landeshauptmann und Landesrat strichen das Bemühen der Landesregierung hervor, die Produktion und die Beschäftigung sicherzustellen. Nachdem der Wettbewerb leer ausgegangen ist, wurden mehrere Möglichkeiten für die Vergabe des Standorts ausgelotete. Dabei gab es bereits mehrere Treffen mit den Eigentümern des Unternehmens, weitere würden folgen, informierten Kompatscher und Galateo. Minister Urso teilte darum die Zuversicht seiner Südtiroler Gesprächspartner, dass eine Lösung gefunden werden könne, mit denen das öffentliche Interesse gewahrt und die Beschäftigung abgesichert werde.