Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Stahlwerke: Kompatscher und Galateo treffen Minister Urso in Bozen
Lösung soll öffentliche Interessen wahren und Beschäftigung absichern

Stahlwerke: Kompatscher und Galateo treffen Minister Urso in Bozen

Samstag, 07. Februar 2026 | 16:45 Uhr
MT8_5150
LPA/Manuela Tessaro
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Der Minister für Unternehmen und “Made in Italy”, Adolfo Urso war am 7. Februar zu Gesprächen in Bozen. Nach Treffen mit Vertretungen des Unternehmens Accaierie Valbruna und der Gewerkschaften im Regierungskommissariat hat sich Minister Urso im Landhaus 1 mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, Wirtschaftslandesrat Marco Galateo, Generalsekretär Eros Magnago und Mattia Losego, der Leiter des technischen Sekretariats des Ministers, getroffen. Dabei stimmten alle Beteiligten überein, dass es gelte die Kontinuität der Produktion und der Beschäftigung abzusichern.

Minister Urso betonte, dass die Stahlproduktion für die Regierung von strategischem Interesse sei und man darum intensiv an einer zeitnahen Lösung arbeite, mit der die Absicherung von Produktion und Beschäftigung erfolgen könne. Dafür wolle man Investitionen ermöglichen, mit denen das Werk in Bozen weiterhin wettbewerbsfähig und nachhaltig, im Sinne der Umwelt und der Sicherheit für die Angestellten, arbeiten könne.

Landeshauptmann und Landesrat strichen das Bemühen der Landesregierung hervor, die Produktion und die Beschäftigung sicherzustellen. Nachdem der Wettbewerb leer ausgegangen ist, wurden mehrere Möglichkeiten für die Vergabe des Standorts ausgelotete. Dabei gab es bereits mehrere Treffen mit den Eigentümern des Unternehmens, weitere würden folgen, informierten Kompatscher und Galateo. Minister Urso teilte darum die Zuversicht seiner Südtiroler Gesprächspartner, dass eine Lösung gefunden werden könne, mit denen das öffentliche Interesse gewahrt und die Beschäftigung abgesichert werde.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kommentare
101
Grüne fordert Verbot von Remigrations-Demo in Bozen
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
49
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Kommentare
37
Soziale Mitte der SVP: Armut trotz Arbeit – „So kann es nicht weitergehen“
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Kommentare
36
Treffen zwischen Meloni und Vance: ICE-Proteste seien „absurd“
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
36
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 