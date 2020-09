Start der „Puschtra Erdepflwochn“

Bruneck – Der Bezirk Pustertal/Gadertal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) organisiert auch heuer wieder die „Puschtra Erdepflwochn“. Diese finden von Samstag, 12. September, bis einschließlich Sonntag, 27. September, in 15 Gastbetrieben des Pustertals und Gadertals statt.

Was der Spargel für Terlan und die Erdbeere für das Martelltal sind, das ist die Kartoffel für das Pustertal: Ein Qualitätsprodukt, das mit dem Territorium stark verwurzelt ist. Das Pustertal bietet nicht nur die idealen klimatischen Bedingungen für den Anbau der Kartoffel, auch die kulinarische Verwendung der wertvollen Knolle blickt im grünen Tal auf eine lange Geschichte zurück.

Während der „Puschtra Erdepflwochn“ wird diese genüssliche Tradition wieder zum Leben erweckt. 15 Gastbetriebe holen die facettenreiche Puschtra Bergkartoffel zurück auf die Teller und stärken so das Bewusstsein für dieses Gemüse. „Von Vintl bis nach Innichen bereiten die kreativen Köchinnen und Köche absolute Kartoffel-Klassiker sowie überraschende und erfinderische Gerichte mit dieser besonderen Knolle zu“, unterstreicht Thomas Baumgartner, Obmann des Organisationskomitees der „Puschtra Erdepflwochn“. HGV-Bezirksobmann Thomas Walch zeigt sich erfreut, dass 15 Gastbetriebe aus dem Pustertal und Gadertal an den „Puschtra Erdepflwochn“ teilnehmen. „Dies ist ein positives Signal der Gastronomie angesichts der nicht einfachen Situation durch das Coronavirus“, betont Thomas Walch.

Großes Gewinnspiel

Alle Gäste, die während der „Puschtra Erdepflwochn“ in einem der teilnehmenden Gastbetriebe zum Essen einkehren, haben die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen und großartige Preise wie ein Elektro-Fahrrad, einen Urlaubsgutschein, einen Flachbild-Fernseher, ein Mal zehn Sauna-Tageskarten oder Drei-Tages-Skikarten mit nach Hause zu nehmen. Zu gewinnen gibt es auch eine Pustertaler Käseverkostung für zehn Personen oder Hundert Kilogramm Pustertaler Bergkartoffeln.

Puschtra Erdepflwochn in neuem Glanz

Die „Puschtra Erdepflwochn“ präsentieren sich in diesem Jahr in einem neuen Erscheinungsbild. Das Logo der „Puschtra Erdepflwochn“ wurde etwas aufgefrischt. Die Internetseite und die Drucksorten wurden neugestaltet.

Die teilnehmenden Gastbetriebe:

Hotel Restaurant Lodenwirt, Vintl, Tel. 0472 867 000

Restaurant Südtiroler Gasthaus Gassenwirt, Kiens, Tel. 0474 565 389

Südtiroler Gasthaus Jochele, Pfalzen, Tel. 0474 528 333

Restaurant Pizzeria Sunshine, Stegen-Bruneck, Tel. 0474 530 371

Gasthof Restaurant Zum Hirschen, Stegen-Bruneck, Tel. 0474 552 285

Hotel Restaurant Blitzburg, Bruneck, Tel. 0474 555 723

Restaurant Corso am Graben, Bruneck, Tel. 0474 554 434

Restaurant Pizzeria Mühlener Hof, Mühlen in Taufers, Tel. 0474 686 800

Restaurant Pizzeria Rosmarin, Sand in Taufers, Tel. 0474 679 066

Pizzeria Restaurant Mausefalle, Sand in Taufers, Tel. 0474 686 280

Restaurant Pizzeria Christl, Olang, Tel. 0474 498 212

Restaurant Pizzeria bintapub, Gsies, Tel. 0474 746 024

Suite & Stube Adler, Niederdorf, Tel. 0474 745 128

Restaurant Pizzeria Dolomiten, Toblach, Tel. 0474 972 136

Restaurant Pizzeria Cristlá, St. Martin in Thurn, Tel. 348 564 99 14