Start-up Incubator wächst auf 30 Jungunternehmen  

Bozen – Grüne Technologien, digitale Lösungen, Automation, nachhaltige Mobilität sowie Lebensmitteltechnologien. Das sind jene Felder, auf die sich die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im NOI Techpark konzentrieren. Und in denen Südtirol eine Vielzahl an innovativen Geschäftsideen vorzeigen kann. Das beweisen die sechs Neuzugänge im Start-up Incubator des NOI. Sechs Gründerinnen und Gründer, die mit ihrem Produkt oder ihrem Service einen nachhaltigen Beitrag zur heimischen Wirtschaft leisten wollen.

Einer der Neuzugänge ist das Start-up Plantvoice. Seine bereits international patentierte Technologie misst den Saftstrom und Salzgehalt von Pflanzen und erkennt so in Echtzeit, ob eine Pflanze unter Stress steht. Ziel ist es, die Pflanzengesundheit bestmöglich zu erhalten und den Einsatz von Wasser und Düngemitteln zu optimieren. Damit sollen Landwirte Kosten einsparen und ihre Produktion maximieren.

Viomed ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Nahrungsmitteln für besondere medizinische Ernährungsbedürfnisse spezialisiert. Der Schwerpunkt liegt auf Nahrungsmittelallergien bei Kindern und Säuglingen sowie auf seltenen angeborenen Störungen des Eiweißstoffwechsels.

Das Gründerteam von RoboAlpin hat einen teilautonomen, batteriebetriebenen Mähroboter für steiles Gelände entwickelt, der die Arbeit auf den Bergbauernhöfen vereinfachen und effizienter sowie sicherer machen soll. Mit dieser Geschäftsidee konnte es bereits im vergangenen Pre-Incubation Programme überzeugen und haben nun erfolgreich die Aufnahme in den Start-up Incubator geschafft.

Dazu kommen drei digitale Start-ups: Karryfast automatisiert und verbessert mithilfe seiner Softwarelösung, die auf KI und Blockchain basiert, die Abläufe im Transportwesen. Storyblox ermöglicht es Mediengestaltenden sowie Autorinnen und Autoren, auf einfache Weise qualitativ hochwertige Stadt- oder Museumsführungen zu kuratieren, die auf einer Plattform abrufbar sind. Und YouAddict will mit seiner App die Umweltauswirkungen der Modeindustrie minimieren, indem sie Usern hilft, ihre Kaufentscheidungen zu optimieren und ein nachhaltigeres Verhalten zu entwickeln.

„Die neu aufgenommenen Start-ups demonstrieren die Vielfalt und das Potenzial der Innovationen, die in Südtirol gedeihen. Unser Start-up Incubator bietet diesen jungen Unternehmen eine unterstützende Umgebung und eine Reihe an Services, um ihre Ideen weiterzuentwickeln und ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Wir freuen uns darauf, die Gründerinnen und Gründer auf ihrem Weg zu begleiten und ihren Beitrag zur Wirtschaft und Gesellschaft zu unterstützen“, erklärt die Leiterin des NOI Start-up Incubator Pia Maria Zottl. Am 18. März 2024 öffnet der nächste Call for Start-ups, bei dem sich innovativen Gründerinnen und Gründern erneut die Gelegenheit für eine Aufnahme in den Start-up Incubator des NOI Techpark bietet.