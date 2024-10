Steuerreform: Vizeminister Maurizio Leo bei Tagung der unibz mit Wirtschaftsprüfern

Von: luk

Bozen – Neue Regelungen und Möglichkeiten für Unternehmen und Fachleute. Eine Tagung am Donnerstag, 17. Oktober, die von der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Zusammenarbeit mit der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater der Provinz Bozen organisiert wird, widmet sich den Reformen, die durch neue Verordnungen zu Steuern, Governance und Nachhaltigkeit vorgesehen sind. Der Vizeminister wird online teilnehmen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Die laufenden Veränderungen von rechtlichen und regulativen Rahmenbedingungen stellen Unternehmen, insbesondere KMU, vor zahlreiche Herausforderungen. Angefangen von den unterschiedlichen Verordnungen der Steuerreform mit wichtigen Aspekten wie der Cooperative Compliance bis zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Gleichzeitig eröffnen sich den KMU durch innovative Kapitalmarktregulierungen neue Möglichkeiten, Investoren und Kapitalgeber zu gewinnen.

Am Donnerstag, den 17. Oktober organisiert die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften ihren jährlichen Austausch von Wissenschafler:innen mit Fachleuten und Unternehmen, mit Inputs zu aktuellen gesetzlichen Neuerungen, Veränderungen der Arbeitswelt und Zukunftsaussichten für Unternehmen. In diesem Jahr wird Vizeminister Maurizio Leo an der Konferenz teilnehmen und online einen Vortrag zur Steuerreform halten, in dem es um ein neues Verhältnis zwischen Steuerbehörden und Steuerpflichtigen geht. Danach folgen Beiträge von Michele Pizzo, Präsident des Organismo Italiano di Contabilità, über die Rolle der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Beziehung zwischen Unternehmen und Steuerbehörden sowie von Monica Palumbo, Partnerin bei Deloitte Climate & Sustainability, zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive. Im zweiten Teil der Veranstaltung spricht unibz-Professor Paolo Giudici zum Thema Governance und Zugang zum Kapitalmarkt für KMU. Die Anwältin Rosa Biancolli (Tax Bridge STP) referiert über Cooperative Compliance und freiwillige Tax Control Frameworks und Matteo Ceni von der Chiesi Gruppe spricht zum Thema: „Gute Governance ist auch für die Steuerbehörden wichtig: die Erfahrungen der Chiesi Gruppe“.

„Good Governance ist nicht nur für große Unternehmen entscheidend, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen. Sie betrifft außerdem Steuerbehörden, die den Dialog mit den Unternehmen intensivieren wollen, sowie das Bankensystem und Investoren, die auf eine nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung setzen“, erklärt Luca Menicacci. Er ist Forscher und Dozent für Rechnungswesen und organisiert die Tagung gemeinsam mit Prof. Massimiliano Bonacchi.

Die Eröffnung der Veranstaltung erfolgt durch Grußworte von Prof. Alex Weissensteiner, neuer Rektor der unibz, Marco Galateo, Landeshauptmann-Stellvertreter und Landesrat, Giuseppe Dinoi, Landeskommandant der Finanzpolizei, und Claudio Zago, Präsident der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses der Veranstaltung.

Die Konferenz und findet am Donnerstag, den 17. Oktober von 14.30 bis 18.30 Uhr im Hörsaal D1.01 am Campus Bozen statt und wird in italiensicher Sprache abgehalten. Eine Online-Teilnahme ist über folgenden Link möglich: https://bit.ly/decreti-fiscalità-governance-sostenibilità.

Wer in Präsenz teilnehmen möchte, kann sich direkt bei der Veranstaltung einschreiben. Die Veranstaltung ist von der Rechtsanwaltskammer Bozen und der Kammer der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater akkreditiert und wird von Confidi Alto Adige Soc. Coop. finanziell unterstützt.