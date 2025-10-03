Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Studienbeihilfen: Gesuche bis 3. November einreichen
Seit diesem Studienjahr greifen Änderungen

Studienbeihilfen: Gesuche bis 3. November einreichen

Freitag, 03. Oktober 2025 | 15:26 Uhr
taschenrechner buchhaltung vzs
apa
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Seit dem 22. September und noch bis zum 3. November (12.00 Uhr) können Studentinnen und Studenten, die eine universitäre Einrichtung oder eine Fachhochschule besuchen, um eine Studienbeihilfe beim Land ansuchen. Dabei greifen erstmals auch mehrere Änderungen, die von der Landesregierung im Juni gutgeheißen wurden (LPA hat berichtet). Eine große Änderung betrifft die Abschaffung der Altersgrenze: Hatte man für eine Studienbeihilfe bisher nicht älter als 35 oder 40 Jahre sein dürfen, kann jetzt altersunabhängig angesucht werden. Zudem wurde ermöglicht, dass auch Teilzeitstudierende um eine Studienbeihilfe ansuchen können. Die Beihilfe beträgt dabei die Hälfte jenes Betrags, der Vollzeitstudierenden zusteht, und wird für die gesamte Zeit der Regelstudiendauer garantiert. Zudem wurde der Schwellenwert des Faktors der wirtschaftlichen Lage (FWL) von 4 auf 5 angehoben, wodurch mehr Studierenden der Zugang zu den Studienbeihilfen ermöglicht wird. Wichtig ist, dass die EEVE-Erklärung explizit für die Einreichung eines Gesuchs um Studienbeihilfe erstellt wird, mit Bezug auf das Jahr 2024. Der FWL muss im Moment der Gesuchstellung in jedem Fall vorliegen und im Online-Gesuch angegeben werden.

Landesrat Philipp Achammer begrüßt die neuen Regelungen: “Diese Änderungen bei den Studienbeihilfen, insbesondere die Abschaffung der Altersgrenze, die Einbeziehung von Teilzeitstudierenden sowie die Erhöhung des Schwellenwerts der wirtschaftlichen Lage, sind ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengleichheit im Hochschulbereich. Der Zugang zu Bildung soll unabhängig von Alter, Studienform und finanziellen Voraussetzungen gleichermaßen möglich sein.”

Angesucht wird online mittels SPID, elektronischer Identitätskarte (CIE), aktivierter Bürgerkarte oder nationaler Dienstekarte (CNS) oder der digitalen europäischen Identität (eIDAS). Nur wer kein Anrecht auf eines der oben genannten Identifizierungsmittel hat, kann mit einem zertifizierten Account ansuchen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Kommentare
73
Deutscher Urlauber in Bozen niedergeschlagen
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
Kommentare
73
Deutsches Urlauberpaar trifft in Bozen auf auf harte Realität
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Kommentare
67
hds argumentiert: Darum ist Espresso in Südtirol teurer
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kommentare
64
Strompreis ändert sich ab 2026: Brief sorgt für Verwirrung
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Kommentare
57
Kein Boot von Gaza-Hilfsflotte erreichte Ziel
Anzeigen
Radicchiotage am Deutschnonsberg
Radicchiotage am Deutschnonsberg
26.9. – 26.10.2025
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Südtirols Weg zur Kreislaufwirtschaft
Neue Strategie für Bau, Abfall und weitere Sektoren
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 